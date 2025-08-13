Новые возможности для пенсионных накоплений в Казахстане: что изменилось

Қазақ тіліне аудару

Пенсионные накопления, которые казахстанцы регулярно откладывают из своей заработной платы, могут работать эффективнее. Часть этих средств можно передать в управление частным инвестиционным компаниям, которые зачастую показывают более высокую доходность по сравнению с традиционным управлением через Национальный банк. В этом материале расскажем, как это сделать и почему стоит обратить внимание на такой вариант, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pinterest.com

Основные факты о пенсионных накоплениях в Казахстане

Казахстанцы имеют возможность передавать до 50% своих пенсионных накоплений в доверительное управление частным управляющим инвестиционным компаниям (УИП) для увеличения потенциальной доходности.

По состоянию на 1 июля 2025 года совокупный объем пенсионных активов под управлением Национального банка РК и УИП превысил 24 триллиона тенге. За последние 12 месяцев доходность составила 12,22%, что немного выше инфляции в 11,80%.

Многие частные управляющие показывают доходность выше показателей Национального банка. Например, "Сентрас Секьюритиз" достиг доходности 15,60%, а Halyk Finance — 13,67%. Это может сделать передачу части накоплений в их управление выгодным решением для инвесторов.

Как формируются пенсионные накопления и куда они вкладываются

Ежемесячно из заработной платы казахстанцев удерживается 10% в виде обязательных пенсионных взносов (ОПВ), которые направляются в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). По данным на 1 июля 2025 года общий объем накоплений превышает 24 триллиона тенге.

Для защиты средств от инфляции накопления инвестируются Национальным банком РК в следующие финансовые инструменты:

Государственные ценные бумаги Министерства финансов — 43,71%

Облигации квазигосударственных компаний — 9,02%

Облигации банков второго уровня — 3,18%

Депозиты в Национальном банке — 1,29%

Акции и депозитарные расписки казахстанских эмитентов — 1,73%

Микрофинансовые организации (МФО) — 1,20%

Несмотря на краткосрочные колебания, за период с июля 2024 по июнь 2025 года инвестиционный доход составил порядка 2,53 трлн тенге, а доходность — 12,22%, что выше инфляции в 11,80%.

Преимущества передачи пенсионных накоплений в частное управление

Для тех, кто хочет увеличить доходность своих пенсионных средств, существует возможность передать часть накоплений — до 50% — в управление частным управляющим инвестиционным компаниям (УИП). На 1 июля 2025 года в их управлении уже находится более 64,76 млрд тенге пенсионных активов.

Результаты работы ведущих УИП:

Halyk Finance — управляет 37,4 млрд тенге, доходность 13,67%

Сентрас Секьюритиз — активы 2,5 млрд тенге, доходность 15,60%

Jusan Invest — активы 12,2 млрд тенге, доходность 13,07%

Halyk Global Markets — активы 5,8 млрд тенге, доходность 13,08%

BCC Invest — активы 6,8 млрд тенге, доходность 12,22%

Таким образом, большинство частных управляющих демонстрируют показатели доходности, превосходящие результаты Национального банка, что делает передачу накоплений им привлекательным вариантом.

Как перевести пенсионные накопления в управление УИП

Для передачи части пенсионных накоплений в доверительное управление необходимо:

Войти на официальный сайт ЕНПФ и авторизоваться в личном кабинете. Выбрать услугу передачи накоплений в управление УИП. Заполнить электронную заявку, указав причину перевода и сумму (до 50%). Выбрать компанию-управляющего из списка УИП. Подписать заявление с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Комиссии и риски

Комиссионное вознаграждение УИП ограничено и не может превышать 7,5% от инвестиционного дохода. Эта величина ежегодно утверждается самим управляющим.

Важно понимать, что любые инвестиции связаны с рисками, а ответственность за принятие финансовых решений лежит на инвесторе. Несмотря на возможность большей доходности, вложения могут как расти, так и снижаться в цене.

Итог

Передача части пенсионных накоплений в доверительное управление частным управляющим может стать эффективным способом повысить доходность своих пенсионных средств и обеспечить более высокий уровень финансовой защиты на старость. Кроме того, диверсификация — распределение средств между несколькими УИП — снижает риски обесценивания и повышает надежность инвестиций.

Если хотите подробнее узнать, как использовать этот механизм, обратитесь к официальному сайту ЕНПФ или проконсультируйтесь с финансовым специалистом.