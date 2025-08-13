Россияне заполонили один из городов Казахстана из-за выгодного курса рубля

Қазақ тіліне аудару

В Актобе вновь наблюдается значительный приток покупателей из приграничных регионов России. Основной причиной возросшей активности стал выгодный курс российского рубля, который на данный момент составляет 6,7 тенге. Жители таких городов, как Оренбург и других соседних территорий, активно приезжают в Казахстан за техникой, одеждой и продуктами, а некоторые даже используют возможность получить медицинские услуги. Корреспондент Tengrinews.kz рассказывает подробности этого шопинг-туризма, передает Lada.kz.

Фото: Roman Chekhovskoy/Canva Pro

Почему россияне выбирают Актобе: выгода в каждой покупке

Одна из покупательниц — жительница Оренбурга Амалия Кусайн — приехала в Актобе вместе с двумя детьми, чтобы подготовить их к новому учебному году.

«Хочу приобрести детям школьную одежду, электросамокат и смартфон. У нас в России многие бренды недоступны, а здесь и ассортимент шире, и цены гораздо приятнее. Сейчас курс рубля очень выгодный — 6,7 тенге за один рубль. Раньше курс доходил даже до 7 тенге, но тогда у меня не было возможности приехать», — рассказывает Амалия.

Женщина отмечает, что за последний месяц многие её знакомые и родственники из Оренбурга неоднократно приезжали в Актобе за покупками.

«Мой тесть на прошлой неделе ездил лечить зубы в стоматологию — тоже заметно выгоднее благодаря курсу», — добавляет Амалия.

Сравнение цен: насколько дешевле в Казахстане?

Амалия признаётся, что на сегодняшний день школьная одежда с учётом скидок в Актобе обошлась ей почти в три раза дешевле, чем в России. Например, детский школьный костюм стоил всего 2 000 рублей вместо 6 000, которые пришлось бы заплатить дома в Оренбурге. Посуда и текстиль тоже оказались примерно в два раза дешевле.

Экономические риски: что думают эксперты?

Несмотря на очевидные выгоды для российских покупателей, некоторые казахстанские экономисты предупреждают о возможных негативных последствиях для внутреннего рынка. Кандидат экономических наук и преподаватель университета имени Жубанова в Актобе Аслан Нурманов акцентирует внимание на слишком тесной зависимости тенге от российского рубля.

«Исторически наши валюты связаны из-за интенсивных торговых отношений, но сейчас эта зависимость стала чрезмерной. Казахстану не нужны обесцененные и массово напечатанные рубли. Для устойчивого развития страны необходимо диверсифицировать экономику и постепенно уменьшать влияние рубля на тенге», — подчёркивает эксперт.

По его словам, важно также тщательно контролировать внутренний рынок, особенно товары первой необходимости, и при необходимости вводить ограничения на вывоз дефицитных товаров. Это поможет избежать резкого роста цен и дальнейшего ослабления национальной валюты.

Перспективы: как государство может использовать ситуацию?

Аслан Нурманов уверен, что пока курс рубля остаётся низким, поток российских покупателей в Актобе будет только увеличиваться. По его мнению, главная задача для государства — грамотно использовать эту ситуацию в интересах казахстанской экономики. В противном случае массовый шопинг за рубли может привести к удорожанию товаров и ослаблению тенге, что будет иметь негативные последствия для всех жителей страны.