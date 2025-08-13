18+
13.08.2025, 09:15

Казахстан получил лишь $650 млн от Кашагана при выручке свыше $11 млрд: акционеры забирают миллиарды

Новости Казахстана

В 2024 году Казахстан получил всего $650 миллионов от добычи нефти на месторождении Кашаган, несмотря на общую выручку проекта, превысившую $11 миллиардов. В то же время совокупная прибыль акционеров Кашагана составила около $2 миллиардов. Такие данные приводит издание «Ак Жайык», сообщает Lada.kz. 

 

Фото: Sputnik / Анатолий Устиненко
Низкая доля Казахстана в прибыли проекта — всего 6%

Согласно информации из PSA (Production Sharing Agreement, соглашение о разделе продукции), доля Республики Казахстан с учётом налогов составляет лишь 6% от общей выручки. Это является одним из самых низких показателей не только в нефтяном секторе Казахстана, но и на мировом уровне среди подобных проектов.

Структура выручки: Cost Oil и Profit Oil

В 2024 году общий доход консорциума, занимающегося разработкой Кашагана, составил более $11 млрд за счёт продажи нефти, газа и серы. При этом около 80% этой суммы направляется на покрытие капитальных и операционных расходов акционеров — так называемый Cost Oil.

Оставшиеся 20% выручки — это прибыльная нефть (Profit Oil), объём которой в прошлом году составил $2,2 млрд. Доля Казахстана в этой прибыли составляет 10%, что эквивалентно $220 миллионам.

Итоговые поступления Казахстана — $650 млн с учётом налогов

Кроме доли от прибыльной нефти, оператор проекта NCOC заплатил налоги на сумму $430 миллионов. Таким образом, совокупные доходы Республики от Кашагана в 2024 году достигли $650 миллионов.

Роль КазМунайГаз и особенности распределения долей

В проекте Кашаган у национальной компании КазМунайГаз (КМГ) имеется доля в размере 16,88%. Однако КМГ рассматривается преимущественно как акционер проекта, а не как основной оператор.

Доля Казахстана в прибыльной нефти сохранится до добычи 3 млрд баррелей

На данный момент за последние 10 лет добыт лишь первый миллиард баррелей нефти из запланированных трёх миллиардов. До тех пор, пока не будет добыто 3 млрд баррелей, доля Казахстана в прибыльной нефти останется на текущем уровне.

Введение подоходного налога для акционеров и первые платежи

В ближайшем будущем акционеры проекта начнут платить подоходный налог по ставке 30%. Уже сейчас КазМунайГаз перечислил первый платёж по корпоративному подоходному налогу с прибыли Кашагана, который составил $45 миллионов.

