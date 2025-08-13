От аула до мегаполиса: Starlink официально заработал в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

С 13 августа 2025 года в Казахстане официально заработал спутниковый интернет Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Минцифры .

Фото: medium.com

Доступ к интернету в любой точке страны

По информации ведомства, теперь жители Казахстана смогут подключаться к высокоскоростному и стабильному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink. Технология позволяет обеспечивать надежную связь даже в самых удаленных и труднодоступных регионах, где ранее скорость и качество интернета были ограничены.

Новые возможности для цифровизации

В Минцифры подчеркнули, что запуск Starlink открывает доступ к современным цифровым сервисам и онлайн-услугам для большего числа граждан. Это создаст дополнительные условия для развития образования, бизнеса, медицины и других сфер, требующих устойчивого интернет-соединения.