13.08.2025, 09:29

От аула до мегаполиса: Starlink официально заработал в Казахстане

Новости Казахстана 0 492

С 13 августа 2025 года в Казахстане официально заработал спутниковый интернет Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Минцифры.

Фото: medium.com

Доступ к интернету в любой точке страны

По информации ведомства, теперь жители Казахстана смогут подключаться к высокоскоростному и стабильному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink. Технология позволяет обеспечивать надежную связь даже в самых удаленных и труднодоступных регионах, где ранее скорость и качество интернета были ограничены.

Новые возможности для цифровизации

В Минцифры подчеркнули, что запуск Starlink открывает доступ к современным цифровым сервисам и онлайн-услугам для большего числа граждан. Это создаст дополнительные условия для развития образования, бизнеса, медицины и других сфер, требующих устойчивого интернет-соединения.

