18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.96
630.27
6.73
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.08.2025, 10:32

Поддержка от государства: кому в Казахстане выдадут 1,5 млн тенге

Новости Казахстана 0 582

По состоянию на 1 августа 2025 года активными мерами содействия занятости в Казахстане охвачено 221,7 тыс. человек, а общее количество трудоустроенных граждан достигло 292,2 тыс. человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной зашиты населения.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Субсидируемые рабочие места и проекты по трудоустройству

Через карьерные центры на субсидируемые рабочие места было направлено 129,8 тыс. человек. В их числе:

  • Социальные рабочие места — 11,5 тыс. человек;

  • Молодежная практика — 9,1 тыс.;

  • Общественные работы — 91,7 тыс.;

  • Проект «Серебряный возраст» — 14,8 тыс.;

  • Проект «Первое рабочее место» — 2,6 тыс.;

  • Проект «Контракт поколений» — 90 человек.

Обучение востребованным профессиям и предпринимательству

С начала года 48,5 тыс. безработных прошли онлайн-курсы по востребованным навыкам, при этом 45,3 тыс. участников завершили обучение и получили сертификаты.

В рамках программы «Бастау Бизнес» обучением основам предпринимательства было охвачено 34,6 тыс. человек, из которых 19 тыс. успешно завершили курс и получили сертификаты.

Профессиональное обучение по запросам работодателей прошли 4 610 человек, при этом 834 участника уже окончили программу.

Консультационная поддержка и профориентация

Карьерные центры оказали услуги социальной профориентации и консультации 224,3 тыс. граждан, помогая им выбрать направление трудовой деятельности.

Трудоустройство по разным каналам

Трудоустройство граждан подтверждается перечислением обязательных пенсионных взносов. По состоянию на 1 августа 2025 года в работу устроены 292,2 тыс. человек, в том числе:

  • в рамках активных мер содействия занятости — 129,8 тыс.;

  • на свободные вакансии через Электронную биржу труда — 86,2 тыс.;

  • по инициативе Президента «100 рабочих мест на 10 тыс. жителей» — 66,3 тыс.;

  • в рамках проектов центральных госорганов — 9,9 тыс. человек.

Поддержка бизнес-инициатив для уязвимых категорий

В 2025 году предусмотрено выделение 9 тыс. грантов в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге) для социально уязвимых категорий населения. Средства направляются на реализацию новых бизнес-инициатив.

В первом потоке уже выдано 4,2 тыс. грантов. С 11 августа на портале Business.Enbek стартовал прием заявок на участие во втором потоке программы.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…