Поддержка от государства: кому в Казахстане выдадут 1,5 млн тенге

Қазақ тіліне аудару

По состоянию на 1 августа 2025 года активными мерами содействия занятости в Казахстане охвачено 221,7 тыс. человек, а общее количество трудоустроенных граждан достигло 292,2 тыс. человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной зашиты населения.

Фото: gov.kz

Субсидируемые рабочие места и проекты по трудоустройству

Через карьерные центры на субсидируемые рабочие места было направлено 129,8 тыс. человек. В их числе:

Социальные рабочие места — 11,5 тыс. человек;

Молодежная практика — 9,1 тыс.;

Общественные работы — 91,7 тыс.;

Проект «Серебряный возраст» — 14,8 тыс.;

Проект «Первое рабочее место» — 2,6 тыс.;

Проект «Контракт поколений» — 90 человек.

Обучение востребованным профессиям и предпринимательству

С начала года 48,5 тыс. безработных прошли онлайн-курсы по востребованным навыкам, при этом 45,3 тыс. участников завершили обучение и получили сертификаты.

В рамках программы «Бастау Бизнес» обучением основам предпринимательства было охвачено 34,6 тыс. человек, из которых 19 тыс. успешно завершили курс и получили сертификаты.

Профессиональное обучение по запросам работодателей прошли 4 610 человек, при этом 834 участника уже окончили программу.

Консультационная поддержка и профориентация

Карьерные центры оказали услуги социальной профориентации и консультации 224,3 тыс. граждан, помогая им выбрать направление трудовой деятельности.

Трудоустройство по разным каналам

Трудоустройство граждан подтверждается перечислением обязательных пенсионных взносов. По состоянию на 1 августа 2025 года в работу устроены 292,2 тыс. человек, в том числе:

в рамках активных мер содействия занятости — 129,8 тыс.;

на свободные вакансии через Электронную биржу труда — 86,2 тыс.;

по инициативе Президента «100 рабочих мест на 10 тыс. жителей» — 66,3 тыс.;

в рамках проектов центральных госорганов — 9,9 тыс. человек.

Поддержка бизнес-инициатив для уязвимых категорий

В 2025 году предусмотрено выделение 9 тыс. грантов в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге) для социально уязвимых категорий населения. Средства направляются на реализацию новых бизнес-инициатив.

В первом потоке уже выдано 4,2 тыс. грантов. С 11 августа на портале Business.Enbek стартовал прием заявок на участие во втором потоке программы.