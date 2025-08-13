18+
13.08.2025, 11:24

Не только кашель и усталость: у переболевших COVID-19 в Казахстане находят опасные кожные заболевания

Новости Казахстана

Казахстанские медики сообщают о росте тяжёлых случаев постковидного синдрома, проявляющегося в виде кожных заболеваний. В зоне риска оказались не только взрослые, но и дети, включая подростков, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал".

Фото: freepik
Фото: freepik

Резкий рост кожных заболеваний после пандемии

По данным специалистов, в доковидный 2019 год тяжёлые кожные патологии фиксировались менее чем у 1% пациентов. Однако в период с 2022 по 2025 годы их доля выросла до более чем 12%.

Врачи связывают этот рост с последствиями перенесённого COVID-19. Чаще всего пациенты обращаются с:

  • атопическим дерматитом;

  • крапивницей;

  • аутоиммунными кожными патологиями.

Возможные причины — не только COVID-19

Президент Ассоциации аналитиков здравоохранения Али Нургожаев считает, что коронавирус мог стать одним из ключевых факторов, однако на ситуацию повлияли и другие причины:

  • ухудшение экологической обстановки;

  • изменения в питании;

  • улучшение качества диагностики.

Эксперт отмечает, что активное выявление скрытых болезней может иметь и положительный эффект, так как патологии начинают диагностировать на более ранних стадиях.

Симптомы могут быть скрыты

Нургожаев подчёркивает, что постковидные кожные воспаления нередко маскируются под безобидные раздражения или зуд. При этом последствия могут проявляться спустя месяцы после выздоровления.

Кто в группе риска

По словам президента Академии профилактической медицины Алмаза Шармана, чаще всего тяжёлые формы постковидных кожных заболеваний развиваются у людей с хроническими патологиями:

  • диабетом;

  • ожирением;

  • гипертонической болезнью;

  • нарушениями обмена веществ.

Особо уязвимы пациенты с аутоиммунными заболеваниями — псориазом, системной красной волчанкой, а также люди с ослабленным иммунитетом.

Ранняя диагностика — ключ к выздоровлению

Медики едины во мнении: чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на полное восстановление здоровья. Это особенно важно для детей и подростков, у которых осложнения могут развиваться быстрее.

