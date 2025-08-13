США вводят залог до $15 тысяч для некоторых туристических виз: что нужно знать казахстанцам

Қазақ тіліне аудару

Администрация действующего президента США Дональда Трампа объявила о запуске пилотной программы визовых залогов. В рамках инициативы для отдельных категорий туристов может быть установлен залог в размере до 15 тысяч долларов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: euroroaming.ru

Цель нововведения

По данным правительства США, проект стартует 20 августа 2025 года и направлен на борьбу с нарушителями визового режима — теми, кто задерживается в стране дольше разрешенного срока. Кроме того, залог могут назначить гражданам государств, где уровень проверки и скрининга приезжих считается недостаточным.

Согласно уведомлению в Федеральном реестре, решение о применении залога будет приниматься консульскими сотрудниками индивидуально, исходя из риска нарушений визовых правил.

Позиция США в отношении Казахстана

Редакция обратилась в Генеральное консульство США в Алматы с вопросом, коснется ли нововведение казахстанцев. Пресс-атташе дипмиссии Ингрид Корсгард пояснила, что залоги введены в рамках указа №14159 президента Трампа и закреплены во «Временном окончательном правиле», опубликованном 5 августа 2025 года.

По ее словам, программа реализуется в рамках закона об иммиграции и гражданстве и отражает намерение Белого дома строго соблюдать иммиграционные нормы и обеспечивать национальную безопасность.

На данный момент визовые залоги распространяются только на граждан Замбии и Малави. Для казахстанцев правила оформления виз остаются прежними.

Условия внесения залога

Как уточняет Бюро консульских дел Госдепартамента США, с 20 августа гражданам Замбии и Малави, претендующим на туристические или деловые визы категории B1/B2, потребуется внести залог в размере 5 000, 10 000 или 15 000 долларов. Конкретная сумма будет определяться во время собеседования. При этом внесение залога не гарантирует выдачу визы.

Контекст: ужесточение миграционной политики

Борьба с нелегальной миграцией является одним из ключевых направлений политики Дональда Трампа. В январе 2025 года посольство Казахстана в Вашингтоне уже предупреждало граждан РК о новых жестких мерах в США.

Казахстанцам, находящимся в стране нелегально, рекомендовали добровольно вернуться на родину, иначе им грозят:

арест и депортация с запретом на повторный въезд;

аннулирование социальных пособий;

лишение разрешений на работу и других льгот.

Таким образом, новая программа залогов стала очередным шагом в курсе на ужесточение визового и миграционного контроля в США.