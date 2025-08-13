Вашу карту могут заблокировать в любой момент: что делать казахстанцам, если банк заморозил счет

Қазақ тіліне аудару

Блокировка банковского счета — ситуация, способная доставить серьезные неудобства как частным лицам, так и предпринимателям. Она может быть связана как с техническими проблемами, так и с подозрениями в нарушении законодательства. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана напомнило, как действовать в подобных случаях и как минимизировать риск блокировки, сообщает Lada.kz.