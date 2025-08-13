18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.96
630.27
6.73
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.08.2025, 13:14

Вашу карту могут заблокировать в любой момент: что делать казахстанцам, если банк заморозил счет

Новости Казахстана 0 567

Блокировка банковского счета — ситуация, способная доставить серьезные неудобства как частным лицам, так и предпринимателям. Она может быть связана как с техническими проблемами, так и с подозрениями в нарушении законодательства. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана напомнило, как действовать в подобных случаях и как минимизировать риск блокировки, сообщает Lada.kz. 

 

 

 

Фото: finance.rambler.ru
Фото: finance.rambler.ru

Основные причины блокировки счета

Причины ограничения доступа к счету могут быть различными:

  • Подозрение в мошеннических или нетипичных операциях — крупные или частые переводы, особенно из-за рубежа.

  • Запрос государственных органов — налоговой службы, судебных исполнителей или органов финансового мониторинга.

  • Технический сбой или ошибка банковской системы.

  • Неверный ввод ПИН-кода несколько раз подряд.

  • Истечение срока действия банковской карты.

  • Наличие задолженности — по налогам, алиментам, кредитам и другим обязательным платежам.

  • Жалобы на возможное мошенничество с использованием счета.

Что делать при блокировке счета

  1. Проверить уведомления банка — в мобильном приложении или онлайн-банке часто указывается причина ограничения.

  2. Связаться с банком через колл-центр или посетить отделение для уточнения деталей и необходимых действий.

  3. Проверить задолженности через eGov.kz или в личном кабинете налогоплательщика.

  4. Подготовить подтверждающие документы — например, о происхождении средств при подозрении на сомнительные транзакции.

  5. Обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, если банк не дает разъяснений или не предпринимает шагов для разблокировки.

Как снизить риск блокировки

Чтобы минимизировать вероятность ограничения доступа к средствам, эксперты советуют:

  • Не использовать личный счет для предпринимательской деятельности.

  • Заранее уведомлять банк о крупных или нестандартных операциях.

  • Следить за актуальностью паспортных данных и сроком действия карты.

  • Регулярно проверять наличие долгов и вовремя их погашать.

Такой подход поможет быстрее реагировать на блокировку и снизить вероятность возникновения подобных ситуаций в будущем.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…