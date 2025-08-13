Вашу карту могут заблокировать в любой момент: что делать казахстанцам, если банк заморозил счет

Блокировка банковского счета — ситуация, способная доставить серьезные неудобства как частным лицам, так и предпринимателям. Она может быть связана как с техническими проблемами, так и с подозрениями в нарушении законодательства. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана напомнило, как действовать в подобных случаях и как минимизировать риск блокировки, сообщает Lada.kz.
Причины ограничения доступа к счету могут быть различными:
Подозрение в мошеннических или нетипичных операциях — крупные или частые переводы, особенно из-за рубежа.
Запрос государственных органов — налоговой службы, судебных исполнителей или органов финансового мониторинга.
Технический сбой или ошибка банковской системы.
Неверный ввод ПИН-кода несколько раз подряд.
Истечение срока действия банковской карты.
Наличие задолженности — по налогам, алиментам, кредитам и другим обязательным платежам.
Жалобы на возможное мошенничество с использованием счета.
Проверить уведомления банка — в мобильном приложении или онлайн-банке часто указывается причина ограничения.
Связаться с банком через колл-центр или посетить отделение для уточнения деталей и необходимых действий.
Проверить задолженности через eGov.kz или в личном кабинете налогоплательщика.
Подготовить подтверждающие документы — например, о происхождении средств при подозрении на сомнительные транзакции.
Обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, если банк не дает разъяснений или не предпринимает шагов для разблокировки.
Чтобы минимизировать вероятность ограничения доступа к средствам, эксперты советуют:
Не использовать личный счет для предпринимательской деятельности.
Заранее уведомлять банк о крупных или нестандартных операциях.
Следить за актуальностью паспортных данных и сроком действия карты.
Регулярно проверять наличие долгов и вовремя их погашать.
Такой подход поможет быстрее реагировать на блокировку и снизить вероятность возникновения подобных ситуаций в будущем.
