Казахстан стал кошмаром для беглых преступников СНГ

Санкт-Петербург стал площадкой для заседания Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). В мероприятии принял участие министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов, который представил результаты работы республиканской полиции в интересах партнерских стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
По словам Ержана Саденова, в 2025 году казахстанские правоохранительные органы разыскали 374 преступника для стран СНГ, включая лиц, скрывавшихся от правосудия десятилетиями за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Кроме того:
Прекращена деятельность 13 организованных преступных групп, включая три транснациональные структуры, занимавшиеся производством и распространением синтетических наркотиков.
Задержаны 119 граждан государств СНГ, причастных к различным правонарушениям.
Министр отметил необходимость активизации совместных специальных операций для перекрытия каналов наркотрафика и задержания всех участников преступных цепочек.
Для противодействия незаконной миграции Ержан Саденов предложил:
улучшить механизмы обмена информацией между ведомствами;
оптимизировать сроки исполнения взаимных запросов;
внести корректировки в международные правовые акты.
Все предложения казахстанской стороны были поддержаны членами Совета министров.
В заседании приняли участие представители министерств внутренних дел Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители:
Исполнительного комитета СНГ;
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений;
Антитеррористического центра СНГ.
