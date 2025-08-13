Казахстан стал кошмаром для беглых преступников СНГ

Қазақ тіліне аудару

Санкт-Петербург стал площадкой для заседания Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). В мероприятии принял участие министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов, который представил результаты работы республиканской полиции в интересах партнерских стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

фото: facebook.com/knbgovkz

Разыскано сотни преступников, ликвидированы преступные группы

По словам Ержана Саденова, в 2025 году казахстанские правоохранительные органы разыскали 374 преступника для стран СНГ, включая лиц, скрывавшихся от правосудия десятилетиями за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме того:

Прекращена деятельность 13 организованных преступных групп , включая три транснациональные структуры, занимавшиеся производством и распространением синтетических наркотиков.

Задержаны 119 граждан государств СНГ, причастных к различным правонарушениям.

Предложения по усилению борьбы с преступностью

Министр отметил необходимость активизации совместных специальных операций для перекрытия каналов наркотрафика и задержания всех участников преступных цепочек.

Для противодействия незаконной миграции Ержан Саденов предложил:

улучшить механизмы обмена информацией между ведомствами;

оптимизировать сроки исполнения взаимных запросов;

внести корректировки в международные правовые акты.

Все предложения казахстанской стороны были поддержаны членами Совета министров.

Международное участие и координация

В заседании приняли участие представители министерств внутренних дел Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители: