Мать и дочь зверски убиты в собственной квартире в Казахстане

В Жезказгане произошло жестокое двойное убийство — в одной из квартир были обнаружены тела 59-летней женщины и её 17-летней дочери, сообщает Lada.kz.

Обстоятельства трагедии

Мать была найдена с семью ножевыми ранениями. По предварительным данным, её дочь задушили проволокой. Девушка училась на втором курсе международного колледжа в Астане, сообщает телеканал Almaty.tv.

Дело на особом контроле полиции

В пресс-службе Департамента полиции Улытауской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Руководство полиции держит ход расследования под особым контролем.

Задержание подозреваемого

Правоохранители оперативно провели розыскные мероприятия и задержали подозреваемого «по горячим следам».

«На допросе он признал свою вину. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», — уточнили в ДП области.

Следственные действия продолжаются

Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии, включая мотивы преступления и возможных соучастников.