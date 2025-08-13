Жумангарин призвал к экономии: в Казахстане готовятся урезать социальные льготы

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане планируется масштабный пересмотр мер социальной поддержки населения. Об этом сообщил вице-премьер Серик Жумангарин, отметив, что изменения будут связаны с оптимизацией бюджетных расходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

«Экономить — не значит урезать помощь пенсионерам»

По словам Жумангарина, курс на экономию не предполагает сокращения выплат для пенсионеров. Однако перечень льгот и социальных мер, запланированных на следующий год, будет полностью пересмотрен.

«Надо начинать экономить. Это не значит, что мы будем экономить на пенсионерах, ни в коем случае. Но социальные меры поддержки мы пересмотрим, включая льготы на следующий год. Работа идет на уровне администрации президента», — пояснил он.

Минимальная зарплата останется прежней

Вице-премьер также сообщил, что уровень минимальной заработной платы (МЗП) меняться не будет и сохранится на отметке 85 тысяч тенге.

Это решение противоречит ранее озвученным предположениям. Так, министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова ранее допускала возможность пересмотра МЗП, а министр финансов Мади Такиев — её повышение до более чем 90 тысяч тенге.

Экономический рост продолжает ускоряться

Помимо социальной тематики, Жумангарин поделился текущими экономическими результатами страны. По итогам января–июля 2025 года:

Общий рост экономики составил 6,3%.

Реальный сектор показал увеличение на 8,3%.

Производство услуг выросло на 5,2%.

Среди ключевых драйверов роста:

транспорт — +22,5% ;

строительство — +18,5% ;

торговля — +8,6%.

Рост также зафиксирован в горнодобывающей промышленности (+8,5%) и обрабатывающем секторе (+6,1%).