Казахстанцам объяснили, чего нельзя делать со своими сбережениями

Қазақ тіліне аудару

В условиях экономической нестабильности многие люди быстро вырабатывают привычки в обращении с деньгами. Однако, как отмечает известный казахстанский банкир и экономист Алмас Чукин, избавиться от вредных финансовых моделей бывает крайне сложно. В беседе он выделил ряд распространённых ошибок и дал рекомендации, которые помогут сохранить капитал и избежать ненужных рисков, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: gov.kz

Крупные вложения в недвижимость — не лучший вариант сейчас

По мнению Чукина, приобретение дополнительной недвижимости в текущей ситуации не всегда оправдано.

«Если у вас есть две квартиры и при этом нет свободных средств, лучше сбалансировать портфель — продать одну и разместить деньги на депозите», — советует он.

Сейчас доходность по депозитам в Казахстане выше, чем потенциальная прибыль от сдачи жилья в аренду или его перепродажи.

Избегайте дорогих покупок в кредит

Экономист подчеркивает, что кредит имеет смысл брать только на то, что реально повышает вашу эффективность.

Например, если старый автомобиль постоянно требует ремонта и мешает работе, лучше купить новый — пусть и скромный, но надежный и на гарантии.

При этом Чукин предостерегает от приобретения престижных подержанных машин: они часто ломаются и в итоге становятся источником постоянных расходов.

Не увеличивайте расходы, полагаясь на будущий доход

Чукин напоминает об американской поговорке: «Сэкономленный доллар лучше заработанного».

Он объясняет, что полученные доходы ещё не полностью принадлежат вам — из них нужно платить налоги и покрывать обязательные расходы.

Вместо того чтобы «гоняться» за всё большими заработками, банкир советует сосредоточиться на оптимизации трат и сокращении лишних расходов.

Не инвестируйте в инструменты, в которых не разбираетесь

Экономист призывает доверять управление инвестициями профессионалам и не рисковать в сферах, где у вас нет опыта.

Казахстанский рынок инвестиций ограничен — это в основном депозиты, недвижимость и немного местных акций. Попытки самостоятельно спекулировать бумагами крупных иностранных компаний, вроде Apple или Tesla, без глубоких знаний могут привести к потерям.

ETF как альтернатива рискованным спекуляциям

Для тех, кто верит в долгосрочный рост американского фондового рынка, Чукин рекомендует биржевые фонды (ETF).

Такой инструмент позволяет спокойно инвестировать на 15–20 лет, получая стабильную доходность без необходимости постоянно следить за котировками.

Экономист предупреждает: попытки играть в «инвестиционного гуру», меняя стратегию изо дня в день, — это прямой путь к убыткам.