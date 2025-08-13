18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
13.08.2025, 18:13

Казахстанский военный задержан в Польше по подозрению в шпионаже

Новости Казахстана 0 569

В СМИ появилась информация о задержании помощника военного атташе Казахстана в Польше. Польские власти подозревают его в шпионской деятельности, представляющей угрозу для безопасности страны и её союзников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: brestcity.com
Фото: brestcity.com

Подробности задержания

Польские СМИ 2 августа сообщили о задержании кадрового офицера иностранной военной разведки. Аналогичные сведения появились в социальных сетях у бывшего главы МВД Польши Томаша Семоняка.

По данным польских властей, подозреваемый собирал сведения, которые могли представлять опасность для национальной безопасности. Семоняк уточнил, что задержанный — гражданин одной из бывших советских республик в Азии, не уточнив конкретной страны. Он назвал его «профессиональным военным разведчиком», действовавшим в Варшаве и Быдгоще с 15 марта по 30 июля 2025 года.

Решение суда и меры прокуратуры

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали подозреваемого, а Национальная прокуратура предъявила ему обвинения. 1 августа суд постановил арестовать его на три месяца.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что задержание произошло 31 июля, а уже 2 августа суд официально взял мужчину под стражу. Туск подчеркнул:

«Мы рано или поздно доберёмся до каждого, кто угрожает безопасности Польши. И скорее всего, это произойдёт раньше, чем позже».

Дипломатический статус и возможные последствия

Польская прокуратура отметила, что подозреваемый использовал дипломатический статус как прикрытие. Он отрицает предъявленные обвинения. В случае признания виновным ему грозит от 5 до 30 лет лишения свободы.

Реакция Казахстана

Казахстанские СМИ 11 августа сообщили, что подозреваемый был помощником военного атташе посольства Казахстана в Украине.

В Министерстве обороны Казахстана подтвердили факт задержания и сообщили о взаимодействии с польской стороной для урегулирования ситуации:

«В настоящее время ведется взаимодействие с иностранной стороной над разрешением данной ситуации. Предпринимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов гражданина Республики Казахстан».

