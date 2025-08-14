Товары в Казахстане будут стоить по-разному - в зависимости от способа оплаты

Қазақ тіліне аудару

Во время брифинга в правительстве журналисты обратились к вице-премьеру с вопросом, действительно ли Нацбанк рассматривает возможность разных цен при оплате наличными и рассрочкой, сообщает Lada.kz.

Фото: versatile.serv00.net

Что такое «двойной прайс» и как он работает

Заместитель премьер-министра пояснил, что «двойной прайс» в текущем виде запрещён законодательством страны. Тем не менее, покупка техники в рассрочку уже подразумевает дополнительные расходы — около 15–20%, которые закладываются в стоимость товара.

«Есть две категории покупателей: одни берут товар сразу, другие — в рассрочку. При этом в магазине прайс-лист обычно показывает стоимость с учётом рассрочки. Покупатели, которые платят сразу, по сути поддерживают тех, кто пользуется кредитом», — отметил Жумангарин.

Право покупателя на прозрачную цену

Вице-премьер подчеркнул, что покупатели должны точно понимать, из чего формируется цена товара, и иметь возможность выбора. Можно либо оплатить товар сразу и получить его дешевле, либо оформить рассрочку и заплатить больше, как указано на ценнике.

«Магазины, которые продают товары в рассрочку через банки, должны указывать состав цены. Покупатель должен знать, что он переплачивает и за что, и иметь возможность выбора», — добавил он.

Возможные законодательные изменения

Сейчас в Казахстане рассматривают возможность внесения поправок, которые позволят устанавливать более низкую цену для покупателей, оплачивающих товар наличными. Это поможет сделать рынок более прозрачным и справедливым для потребителей.