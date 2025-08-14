Не играйте с огнём: межнациональные споры в Сети могут стоить десятков лет свободы казахстанцам

Қазақ тіліне аудару

Прокуратура Карагандинской области 13 августа 2025 года выступила с официальным заявлением , в котором выразила обеспокоенность увеличением случаев межнациональных конфликтов в интернете. Ведомство напомнило гражданам об уголовной ответственности за подобные правонарушения, сообщает Lada.kz.

Фото: playground.ru

Опасность межнациональной розни

По словам специалистов, межнациональная рознь является одной из наиболее опасных форм общественных конфликтов. Она способна привести к:

вспышкам насилия;

разрушению общественного порядка;

глубоким и продолжительным конфликтам между этническими и культурными группами.

Особую угрозу, как подчеркнули в прокуратуре, представляет распространение подобных идей через социальные сети, где каждый пользователь имеет возможность свободно высказываться.

Социальные сети как площадка для правонарушений

Правоохранители отметили, что Instagram, TikTok, Threads и другие платформы нередко становятся местом публикации материалов, содержащих призывы к межнациональной вражде. Подобные действия рассматриваются как преступления экстремистской направленности.

Уголовная ответственность

В прокуратуре напомнили, что статья 174 Уголовного кодекса предусматривает за разжигание межнациональной розни:

лишение свободы сроком от 2 до 7 лет;

при тяжких последствиях — от 12 до 20 лет лишения свободы.

При этом такие преступления не подпадают под амнистию, а также не могут быть сняты по истечении срока давности или в результате примирения с потерпевшим.

Раскаяние не освобождает от наказания

По данным прокуратуры, нередко авторы подобных публикаций после установления их личности выражают раскаяние и приносят публичные извинения. Однако даже в таких случаях освобождение от ответственности невозможно.

Призыв к гражданам

В завершение прокуратура обратилась к населению с просьбой:

строго соблюдать нормы законодательства;

проявлять бдительность;

ответственно относиться к своим высказываниям и публикациям.

По мнению ведомства, только совместная правовая культура, взаимное уважение и ответственное поведение пользователей сети помогут сохранить в обществе мир, стабильность и доверие.