Не играйте с огнём: межнациональные споры в Сети могут стоить десятков лет свободы казахстанцам

Прокуратура Карагандинской области 13 августа 2025 года выступила с официальным заявлением, в котором выразила обеспокоенность увеличением случаев межнациональных конфликтов в интернете. Ведомство напомнило гражданам об уголовной ответственности за подобные правонарушения, сообщает Lada.kz.
По словам специалистов, межнациональная рознь является одной из наиболее опасных форм общественных конфликтов. Она способна привести к:
вспышкам насилия;
разрушению общественного порядка;
глубоким и продолжительным конфликтам между этническими и культурными группами.
Особую угрозу, как подчеркнули в прокуратуре, представляет распространение подобных идей через социальные сети, где каждый пользователь имеет возможность свободно высказываться.
Правоохранители отметили, что Instagram, TikTok, Threads и другие платформы нередко становятся местом публикации материалов, содержащих призывы к межнациональной вражде. Подобные действия рассматриваются как преступления экстремистской направленности.
В прокуратуре напомнили, что статья 174 Уголовного кодекса предусматривает за разжигание межнациональной розни:
лишение свободы сроком от 2 до 7 лет;
при тяжких последствиях — от 12 до 20 лет лишения свободы.
При этом такие преступления не подпадают под амнистию, а также не могут быть сняты по истечении срока давности или в результате примирения с потерпевшим.
По данным прокуратуры, нередко авторы подобных публикаций после установления их личности выражают раскаяние и приносят публичные извинения. Однако даже в таких случаях освобождение от ответственности невозможно.
В завершение прокуратура обратилась к населению с просьбой:
строго соблюдать нормы законодательства;
проявлять бдительность;
ответственно относиться к своим высказываниям и публикациям.
По мнению ведомства, только совместная правовая культура, взаимное уважение и ответственное поведение пользователей сети помогут сохранить в обществе мир, стабильность и доверие.
