14.08.2025, 06:37

Мясо, которое не бьет по карману: альтернатива дорогой говядине и конине появилась в Казахстане

Новости Казахстана 0 588

В Актобе появился необычный для современных покупателей вид мяса — сайгачинa. Оно быстро завоевало популярность, поскольку стоит почти в два раза дешевле привычной говядины и конины, при этом оставаясь полезным и диетическим продуктом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: zamin.uz
Фото: zamin.uz

Доступная альтернатива дорогому мясу

Согласно данным телеканала КТК, всего за два дня в Актобе было реализовано около 4 тонн сайгачатины. Стоимость целой туши составляет примерно 30 000 тенге, килограмма — около 1 800 тенге. Для сравнения, цены на говядину и конину почти вдвое выше, что делает сайгачинy особенно привлекательной для повседневного потребления.

"По карману бьет меньше, а на каждый день — самое то. И на жаркое, и на куырдак", — отмечают горожане.

Возвращение советской традиции

По информации телеканала, открыто сайгачинy в Казахстане не продавали примерно с конца 1980-х годов. Современные покупатели могут быть не знакомы с особенностями приготовления этого мяса, однако старшее поколение хорошо помнит традиции его использования:

"Диетическое это мясо, быстро варится. Да, в советские времена было. Рубль килограмм был. Я до сих пор помню. Варить и жарить. И бешбармак, и всё, что хочешь", — делится Светлана Иванова.

Эксперты отмечают, что мясо сайги действительно полезное: в нём мало жира, но достаточно энергии. Однако для шашлыка оно подходит не лучшим образом.

Контроль качества и безопасность

В Актобе мясо привозят из Уральска с официальными разрешительными документами.

"Здесь мы тоже дополнительно исследуем: обязательно проба варки и на трихинеллез исследуется. Смотрим на наличие повреждений, болезней и как забито", — объяснила заведующая лабораторией частного рынка Гуляим Туякова.

Отстрел сайги в настоящее время разрешен в Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Мясо проходит обработку в специальных перерабатывающих цехах, после чего поставляется в магазины и на рынки.

