Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.96
630.27
6.73
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
14.08.2025, 07:07

Родители в Казахстане требуют отмены обязательной школьной формы

Новости Казахстана 0 512

За две недели до начала нового учебного года казахстанские родители инициировали петицию с просьбой отменить обязательную школьную форму, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Основные причины недовольства

Как сообщает телеканал «КТК» 13 августа, инициаторы петиции считают, что единая школьная одежда никак не влияет на успеваемость учеников, но создает значительные финансовые трудности для семей. В качестве альтернативы они предлагают внедрить более гибкий дресс-код, вместо строгих правил и конкретных фасонов.

История одной семьи

Мать двоих младшеклассников из Алматы, Алия Туякбаева, рассказала о проблемах, с которыми столкнулись родители. Школа заранее определила не только фасон формы, но и конкретный магазин для покупки — брендовый и дорогой. По словам Алии, комплект для двух детей обошелся семье в 130 тысяч тенге без рубашек.

«Я считаю, что достаточно определить только цвет формы, а не навязывать конкретный фасон или аксессуары», — подчеркнула она.

Дополнительные расходы и рост цен

Родители жалуются, что каждая школа добавляет свои требования: эмблемы, подвески и другие элементы, что еще больше увеличивает расходы. По данным продавцов, стоимость школьной формы растет ежегодно на 10–15%. В алматинских магазинах блузки и рубашки стоят от 5 тысяч тенге, а полный комплект без обуви — около 35 тысяч.

Позиция Министерства просвещения

В Министерстве просвещения с такой позицией родителей не согласны. Там отмечают, что единая форма помогает создать деловую атмосферу, сглаживает социальные различия между детьми и способствует концентрации на учебе.

Петиция продолжает собирать подписи

Несмотря на возражения ведомства, инициаторы петиции продолжают сбор подписей. На данный момент документ поддержали менее 200 человек, хотя для его рассмотрения в правительстве необходимо собрать 50 тысяч подписей.

2
0
0
