Нефть больше не тянет экономику Казахстана – Жумангарин объяснил причины

Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в стране и динамику инвестиций, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: blog.roboforex.com

Инвестиции уходят из-за нестабильности

Министр отметил, что экономика страны сейчас функционирует в условиях высокой внешней нестабильности.

"Обычно в условиях нестабильности инвестиции возвращаются в свои метрополии. Мы это наблюдаем. По итогам прошлого года впервые был зафиксирован отрицательный отток инвестиций – $7,1 млрд. Это связано с отсутствием реинвестирования. Всё законно: инвесторы сами решают, реинвестировать средства или выводить дивиденды", – подчеркнул С. Жумангарин.

По его словам, спад инвестиций также обусловлен завершением большого «нефтяного инвестиционного цикла». Вместе с тем, он отметил рост вложений в основной капитал и закладку крупных предприятий.

Обрабатывающая промышленность стала новым драйвером

Несмотря на снижение цен на нефть, экономика Казахстана продолжает развиваться.

"Сейчас мы находимся на этапе нормального экономического подъема. Ранее экономику двигала горнодобывающая отрасль, но сегодня главным драйвером развития стала обрабатывающая промышленность, которая впервые показала рост – 6,1 %", – заявил министр.

Рост ВВП за семь месяцев составил 6,3%. Лидерами по динамике стали:

Транспорт – +22,5%

Строительство – +18,5%

Торговля – +8,6%

При этом горнодобывающая отрасль выросла на 8,5%, а обрабатывающий сектор – на 6,1%.

Новая модель экономического роста

С. Жумангарин сообщил, что правительство разрабатывает новую стратегию развития экономики, которая будет ориентирована на реальный сектор.

"Мы на этапе экономического роста, и он достаточно сбалансирован. Модель дальнейшего экономического развития экономики будет предложена в ближайшее время", – отметил вице-премьер.

Инфляция и прогнозы на следующий год

Министр подчеркнул, что инфляция в 2025 году ожидается на уровне 9–11%, чему способствовало повышение тарифов на коммунальные услуги.

"На следующий год правительство таргетирует инфляцию на уровне 10% с дальнейшим снижением. Мы не опасаемся инфляции в районе 10%, ведь в странах с высоким экономическим ростом (Южная Корея, Япония, Сингапур) она также была достаточно высокой на определенном этапе", – сказал С. Жумангарин.

Он добавил, что Казахстан находится в постоянных консультациях с Нацбанком для поддержания стабильности.

Ответственность правительства

Вице-премьер также коснулся вопроса ответственности кабинета министров за текущие экономические трудности.