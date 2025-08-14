18+
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы отдыха Актау
14.08.2025, 09:34

Балконы, перепланировка и ипотека: в каких случаях казахстанцам нужен новый техпаспорт на квартиру

Новости Казахстана 0 772

В интернете нередко обсуждают слухи о том, что без нового техпаспорта, в котором указаны балконы и лоджии, невозможно продать квартиру. На практике замена этого документа требуется далеко не всем собственникам, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Krisha.kz выяснила детали у специалистов госкорпорации «Правительство для граждан» и риелторов.

Что такое техпаспорт и для чего он нужен

Технический паспорт — это документ, содержащий ключевые характеристики недвижимости:

  • адрес и этаж;

  • общую и жилую площадь;

  • планировку;

  • материал стен;

  • год постройки.

Он необходим при совершении сделок — купле-продаже, оформлении ипотеки, дарении.

С 1 июля 2023 года техпаспорта старого образца заменены кадастровыми паспортами, которые выполняют ту же функцию, но оформляются по обновлённым стандартам.

Старые документы сохраняют силу

По данным «Правительства для граждан», все ранее выданные техпаспорта и государственные акты на землю остаются действительными. Их можно использовать для владения, продажи или дарения жилья.

Замена документа требуется только в случаях:

  • проведённой перепланировки;

  • наличия ошибок или неточностей в данных;

  • раздела или объединения объектов;

  • по требованию банка при ипотечной сделке;

  • по желанию владельца.

Балконы и лоджии в расчёте площади

С 2007 года при подсчёте общей площади жилья балконы, лоджии и веранды учитываются с понижающими коэффициентами:

  • балкон — 0,3;

  • совмещённая лоджия-балкон — 0,4;

  • лоджия — 0,5;

  • веранда — 0,8.

Это значит, что в общую площадь включается лишь часть площади этих помещений.

В госкорпорации подчёркивают: отсутствие данных о балконах и лоджиях в техпаспорте не препятствует продаже или дарению квартиры. Однако при ипотеке банки могут потребовать документ нового образца с учётом этих площадей.

Когда менять техпаспорт

 

Ситуация Нужно менять
Перепланировка Да
Ошибки в данных Да
Раздел или объединение квартир Да
Требование банка (ипотека) Да
Продажа за наличные Нет
Дарение Нет
Просто проживание Нет

 

Как оформить новый кадастровый паспорт

Получить документ можно:

  • в ЦОНе;

  • онлайн на портале eGov.kz (услуга «Выдача техпаспорта недвижимости»).

Необходимые документы:

  • удостоверение личности;

  • правоустанавливающий документ на жильё;

  • квитанция об оплате.

Процесс оформления:

  1. Вызов техника для осмотра (предоплата 3800 тг).

  2. После готовности приходит SMS, вносится доплата в зависимости от площади.

Сроки:

  • 3 дня для квартир и комнат;

  • 5 дней для домов, дач, гаражей.

Документ можно получить на бумаге или в электронном виде.

Мнение специалистов

Александр Бикетов, риелтор-аналитик AN Nelina.kz&Partners:
— На сделках мы не сталкиваемся с требованием менять старые техпаспорта. Важно лишь, чтобы характеристики совпадали с данными базы eGov.kz. Проверить можно через выписку «Форма 2» в KaspiBank или EgovMobile.

Имран Османов, руководитель отдела продаж Krisha.kz:
— При ипотечных сделках банки часто требуют новый техпаспорт, так как дополнительные метры увеличивают оценочную стоимость. Но при продаже за наличные проблем с документами старого образца нет.

Итог

  • Обязательной замены техпаспорта нет, если нет перепланировки или сделки по ипотеке.

  • Старые документы остаются в силе.

  • При ипотеке или изменении характеристик жилья лучше оформить новый кадастровый паспорт.

  • Балконы и лоджии учитываются частично и не влияют на сам факт владения.

2
0
0
