Балконы, перепланировка и ипотека: в каких случаях казахстанцам нужен новый техпаспорт на квартиру

В интернете нередко обсуждают слухи о том, что без нового техпаспорта, в котором указаны балконы и лоджии, невозможно продать квартиру. На практике замена этого документа требуется далеко не всем собственникам, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Krisha.kz выяснила детали у специалистов госкорпорации «Правительство для граждан» и риелторов.
Технический паспорт — это документ, содержащий ключевые характеристики недвижимости:
адрес и этаж;
общую и жилую площадь;
планировку;
материал стен;
год постройки.
Он необходим при совершении сделок — купле-продаже, оформлении ипотеки, дарении.
С 1 июля 2023 года техпаспорта старого образца заменены кадастровыми паспортами, которые выполняют ту же функцию, но оформляются по обновлённым стандартам.
По данным «Правительства для граждан», все ранее выданные техпаспорта и государственные акты на землю остаются действительными. Их можно использовать для владения, продажи или дарения жилья.
Замена документа требуется только в случаях:
проведённой перепланировки;
наличия ошибок или неточностей в данных;
раздела или объединения объектов;
по требованию банка при ипотечной сделке;
по желанию владельца.
С 2007 года при подсчёте общей площади жилья балконы, лоджии и веранды учитываются с понижающими коэффициентами:
балкон — 0,3;
совмещённая лоджия-балкон — 0,4;
лоджия — 0,5;
веранда — 0,8.
Это значит, что в общую площадь включается лишь часть площади этих помещений.
В госкорпорации подчёркивают: отсутствие данных о балконах и лоджиях в техпаспорте не препятствует продаже или дарению квартиры. Однако при ипотеке банки могут потребовать документ нового образца с учётом этих площадей.
|Ситуация
|Нужно менять
|Перепланировка
|Да
|Ошибки в данных
|Да
|Раздел или объединение квартир
|Да
|Требование банка (ипотека)
|Да
|Продажа за наличные
|Нет
|Дарение
|Нет
|Просто проживание
|Нет
Получить документ можно:
в ЦОНе;
онлайн на портале eGov.kz (услуга «Выдача техпаспорта недвижимости»).
Необходимые документы:
удостоверение личности;
правоустанавливающий документ на жильё;
квитанция об оплате.
Процесс оформления:
Вызов техника для осмотра (предоплата 3800 тг).
После готовности приходит SMS, вносится доплата в зависимости от площади.
Сроки:
3 дня для квартир и комнат;
5 дней для домов, дач, гаражей.
Документ можно получить на бумаге или в электронном виде.
Александр Бикетов, риелтор-аналитик AN Nelina.kz&Partners:
— На сделках мы не сталкиваемся с требованием менять старые техпаспорта. Важно лишь, чтобы характеристики совпадали с данными базы eGov.kz. Проверить можно через выписку «Форма 2» в KaspiBank или EgovMobile.
Имран Османов, руководитель отдела продаж Krisha.kz:
— При ипотечных сделках банки часто требуют новый техпаспорт, так как дополнительные метры увеличивают оценочную стоимость. Но при продаже за наличные проблем с документами старого образца нет.
Обязательной замены техпаспорта нет, если нет перепланировки или сделки по ипотеке.
Старые документы остаются в силе.
При ипотеке или изменении характеристик жилья лучше оформить новый кадастровый паспорт.
Балконы и лоджии учитываются частично и не влияют на сам факт владения.
