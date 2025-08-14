Чемодан, полный денег: в Казахстане задержан дерзкий ночной домушник (видео)

Қазақ тіліне аудару

В Алматы полицейские задержали мужчину, который вынес из частного дома сейф с крупной суммой денег, замаскировав его под багаж. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: ДП Алматы

Инцидент в Алатауском районе

Происшествие произошло в одном из частных домов Алатауского района. Подозреваемый, 33-летний житель города, проник в жилище ночью, похитив сейф. Чтобы не вызвать подозрений, он спрятал его в чемодан и спокойно покинул место преступления, катя «багаж» по улице.

Задержание и новые подробности

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, злоумышленника удалось оперативно установить и задержать. Выяснилось, что мужчина причастен как минимум к двум аналогичным кражам. По предварительным данным, он действовал преимущественно в ночное время и, возможно, промышлял в разных районах города.

Судимость и текущий статус дела

Заместитель начальника отдела полиции при управлении полиции Алатауского района Асет Копешбаев отметил, что ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за кражу чужого имущества. Сейчас он водворён под стражу, а следствие продолжает устанавливать все эпизоды его преступной деятельности.