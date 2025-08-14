18+
14.08.2025, 11:38

Учебный год 2025–2026 в Казахстане: полное расписание четвертей, каникул и экзаменов

Новости Казахстана

Министерство просвещения РК утвердило официальные сроки учебного года, каникул и итоговой аттестации для школ на 2025–2026 год. Соответствующий приказ был подписан 5 августа 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Общие сроки обучения

  • Начало учебного года — 1 сентября 2025 года.

  • Окончание занятий — 25 мая 2026 года.

Учебный год будет состоять из четырех четвертей, между которыми предусмотрены каникулы.

Продолжительность четвертей и каникул

  1. Первая четверть — 8 учебных недель.

    • Осенние каникулы: 27 октября — 2 ноября 2025 года (7 дней).

  2. Вторая четверть — 8 учебных недель.

    • Зимние каникулы: 29 декабря 2025 года — 7 января 2026 года (10 дней).

  3. Третья четверть — 10 учебных недель.

    • Весенние каникулы: 19 — 29 марта 2026 года (11 дней).

  4. Четвертая четверть — 8 учебных недель.

Дополнительно для 1-х классов предусмотрены зимние каникулы в середине года: 9–15 февраля 2026 года (7 дней).

Итоговая аттестация

Для 9-х (10-х) классов:

  • Сроки экзаменов: 29 мая — 11 июня 2026 года.

  • Расписание:

    • 29 мая — письменный экзамен по математике (алгебре).

    • 3 июня — письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература, иностранный язык, информатика).

    • 8 июня — письменный экзамен по казахскому/русскому языку или родному языку для школ с национальными языками обучения (эссе или письменная работа).

    • 11 июня — письменный экзамен по казахскому языку и литературе (для классов с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения) либо по русскому языку и литературе (для классов с казахским языком обучения).

Для 11-х (12-х) классов:

  • Сроки экзаменов: 2 — 15 июня 2026 года.

  • Расписание:

    • 2 июня — устный экзамен по истории Казахстана.

    • 5 июня — письменный экзамен по алгебре и началам анализа.

    • 9 июня — письменный экзамен по казахскому/русскому языку или родному языку (для школ с национальными языками обучения).

    • 12 июня — письменный экзамен по предмету по выбору.

    • 15 июня — письменный экзамен по казахскому языку и литературе либо по русскому языку и литературе (в зависимости от языка обучения).

Итог

Таким образом, новый учебный год в Казахстане пройдет по традиционной схеме, с четко обозначенными сроками каникул и экзаменов, а для первоклассников сохранены дополнительные зимние каникулы в феврале.

