Учебный год 2025–2026 в Казахстане: полное расписание четвертей, каникул и экзаменов

Министерство просвещения РК утвердило официальные сроки учебного года, каникул и итоговой аттестации для школ на 2025–2026 год. Соответствующий приказ был подписан 5 августа 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© Sputnik/Ертай Сарбасов

Общие сроки обучения

Начало учебного года — 1 сентября 2025 года.

Окончание занятий — 25 мая 2026 года.

Учебный год будет состоять из четырех четвертей, между которыми предусмотрены каникулы.

Продолжительность четвертей и каникул

Первая четверть — 8 учебных недель. Осенние каникулы: 27 октября — 2 ноября 2025 года (7 дней). Вторая четверть — 8 учебных недель. Зимние каникулы: 29 декабря 2025 года — 7 января 2026 года (10 дней). Третья четверть — 10 учебных недель. Весенние каникулы: 19 — 29 марта 2026 года (11 дней). Четвертая четверть — 8 учебных недель.

Дополнительно для 1-х классов предусмотрены зимние каникулы в середине года: 9–15 февраля 2026 года (7 дней).

Итоговая аттестация

Для 9-х (10-х) классов:

Сроки экзаменов: 29 мая — 11 июня 2026 года.

Расписание: 29 мая — письменный экзамен по математике (алгебре). 3 июня — письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература, иностранный язык, информатика). 8 июня — письменный экзамен по казахскому/русскому языку или родному языку для школ с национальными языками обучения (эссе или письменная работа). 11 июня — письменный экзамен по казахскому языку и литературе (для классов с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения) либо по русскому языку и литературе (для классов с казахским языком обучения).



Для 11-х (12-х) классов:

Сроки экзаменов: 2 — 15 июня 2026 года.

Расписание: 2 июня — устный экзамен по истории Казахстана. 5 июня — письменный экзамен по алгебре и началам анализа. 9 июня — письменный экзамен по казахскому/русскому языку или родному языку (для школ с национальными языками обучения). 12 июня — письменный экзамен по предмету по выбору. 15 июня — письменный экзамен по казахскому языку и литературе либо по русскому языку и литературе (в зависимости от языка обучения).



Итог

Таким образом, новый учебный год в Казахстане пройдет по традиционной схеме, с четко обозначенными сроками каникул и экзаменов, а для первоклассников сохранены дополнительные зимние каникулы в феврале.