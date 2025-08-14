Более 100 млрд тенге на жилье: «Отбасы банк» снова выдает льготную ипотеку - места ограничены

С 13 августа Отбасы банк вновь начал выдачу кредитов по популярным жилищным программам «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер». До этого оформление займов было приостановлено с июня из-за высокой востребованности и нехватки финансирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
В первый же день возобновления работы банк оформил 12 ипотечных договоров по программе «Наурыз».
Для возобновления кредитования Отбасы банк привлек средства путем продажи облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE).
В августе было реализовано облигаций на сумму 102,7 млрд тенге, которые полностью направят на выдачу займов.
Ранее банк уже получил 85,72 млрд тенге, что позволило оформить ипотеку для более чем 4000 семей:
«Наурыз» — 2702 займа;
«Наурыз жұмыскер» — 1566 займов.
Всего с начала года в рамках программы «Наурыз» поступило 12 тысяч заявок.
На данный момент прием новых заявок не ведется. Возможность оформить кредит есть только у тех клиентов, которые:
подали заявку ранее,
прошли предварительный отбор,
подтвердили свою платежеспособность,
получили одобрение банка.
Сотрудники Отбасы свяжутся с каждым из таких клиентов и пригласят в отделение для окончательного оформления ипотечного договора.
Комментарии0 комментарий(ев)