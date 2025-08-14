18+
14.08.2025, 12:31

Более 100 млрд тенге на жилье: «Отбасы банк» снова выдает льготную ипотеку - места ограничены

Новости Казахстана 0 1 631

С 13 августа Отбасы банк вновь начал выдачу кредитов по популярным жилищным программам «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер». До этого оформление займов было приостановлено с июня из-за высокой востребованности и нехватки финансирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: krisha.kz
Фото: krisha.kz

В первый же день возобновления работы банк оформил 12 ипотечных договоров по программе «Наурыз».

Источник финансирования и объем привлеченных средств

Для возобновления кредитования Отбасы банк привлек средства путем продажи облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

  • В августе было реализовано облигаций на сумму 102,7 млрд тенге, которые полностью направят на выдачу займов.

  • Ранее банк уже получил 85,72 млрд тенге, что позволило оформить ипотеку для более чем 4000 семей:

    • «Наурыз» — 2702 займа;

    • «Наурыз жұмыскер» — 1566 займов.

Всего с начала года в рамках программы «Наурыз» поступило 12 тысяч заявок.

Кто может получить ипотеку сейчас

На данный момент прием новых заявок не ведется. Возможность оформить кредит есть только у тех клиентов, которые:

  • подали заявку ранее,

  • прошли предварительный отбор,

  • подтвердили свою платежеспособность,

  • получили одобрение банка.

Сотрудники Отбасы свяжутся с каждым из таких клиентов и пригласят в отделение для окончательного оформления ипотечного договора.

