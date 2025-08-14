18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.08.2025, 13:10

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежа

Новости Казахстана 0 10 920

В стране вводят три новых типа взносов для владельцев квартир, паркингов и кладовок. Эти платежи заменят действующую систему финансирования содержания домов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

 

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кто обязан платить

Согласно новым правилам, оплачивать взносы будут все собственники:

  • квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах,

  • парковочных мест,

  • кладовых помещений.

Новые нормы распространяются на всех жильцов, независимо от того, управляется ли дом кооперативом собственников квартир (КСК) или объединением собственников имущества (ОСИ).

Три вида обязательных платежей

С 15 сентября 2025 года вводятся:

  1. Текущие взносы – предназначены для ежемесячных расходов по управлению и обслуживанию дома.

  2. Накопительные взносы – формируют фонд капитального ремонта. Средства из него можно тратить только по решению общего собрания жильцов.

  3. Целевые взносы – разовые платежи на конкретные внеплановые работы, утвержденные собранием. Оплата производится по отдельной квитанции.

Раздельные счета для каждого дома

Для текущих и накопительных платежей будут открыты отдельные счета. Использовать деньги из одного фонда для других целей запрещено.

Как определят размер взносов

Сумма будет зависеть от площади объекта недвижимости и утверждаться на общем собрании собственников. Однако минимальная ставка не может быть ниже уровня, установленного городским маслихатом.

Сроки и ответственность за просрочку

  • Оплата должна производиться до 25 числа месяца, следующего за отчетным.

  • При задержке начисляется пеня.

  • Долги могут взыскиваться через нотариуса или суд в любое время – срок исковой давности на такие взыскания не распространяется.

Возможные последствия долгов

Невыплата взносов может привести не только к начислению пени, но и к аресту банковских счетов. В отдельных случаях допускается конфискация имущества с последующей продажей в счет погашения задолженности.

Дополнительные изменения в законодательстве

В Казахстане рассматривают инициативу по установлению максимальной суммы задолженности, что позволит ограничить рост долгов собственников и повысить дисциплину оплаты.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
А, можно подробнее написать. Например 1 мкр. галерейный дом. В квартире нет кладовой, в самом доме тоже нет. Личного авто нет. Соседи ставят свои авто просто во дворе. Как таковой оборудованной парковки нет во дворе. За что буду лично я оплачивать? За чужие припаркованные автомобили?
14.08.2025, 09:27
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

