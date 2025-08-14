С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежа

Қазақ тіліне аудару

В стране вводят три новых типа взносов для владельцев квартир, паркингов и кладовок. Эти платежи заменят действующую систему финансирования содержания домов, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Кто обязан платить

Согласно новым правилам, оплачивать взносы будут все собственники:

квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах,

парковочных мест,

кладовых помещений.

Новые нормы распространяются на всех жильцов, независимо от того, управляется ли дом кооперативом собственников квартир (КСК) или объединением собственников имущества (ОСИ).

Три вида обязательных платежей

С 15 сентября 2025 года вводятся:

Текущие взносы – предназначены для ежемесячных расходов по управлению и обслуживанию дома. Накопительные взносы – формируют фонд капитального ремонта. Средства из него можно тратить только по решению общего собрания жильцов. Целевые взносы – разовые платежи на конкретные внеплановые работы, утвержденные собранием. Оплата производится по отдельной квитанции.

Раздельные счета для каждого дома

Для текущих и накопительных платежей будут открыты отдельные счета. Использовать деньги из одного фонда для других целей запрещено.

Как определят размер взносов

Сумма будет зависеть от площади объекта недвижимости и утверждаться на общем собрании собственников. Однако минимальная ставка не может быть ниже уровня, установленного городским маслихатом.

Сроки и ответственность за просрочку

Оплата должна производиться до 25 числа месяца, следующего за отчетным .

При задержке начисляется пеня.

Долги могут взыскиваться через нотариуса или суд в любое время – срок исковой давности на такие взыскания не распространяется.

Возможные последствия долгов

Невыплата взносов может привести не только к начислению пени, но и к аресту банковских счетов. В отдельных случаях допускается конфискация имущества с последующей продажей в счет погашения задолженности.

Дополнительные изменения в законодательстве

В Казахстане рассматривают инициативу по установлению максимальной суммы задолженности, что позволит ограничить рост долгов собственников и повысить дисциплину оплаты.