Российские авиакомпании, выполняющие рейсы в Казахстан: направления и расписание

Полеты между Казахстаном и Россией доступны из восьми городов республики: Астаны, Алматы, Атырау, Актау, Караганды, Костаная, Усть-Каменогорска и Шымкента. Расписание и частота рейсов зависят от сезона и конкретного направления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Алматы, Астана — ежедневно, круглый год. Продажа билетов открыта до марта 2026 года.
Актау, Костанай — 2–3 раза в неделю (вторник, пятница, воскресенье) до марта 2026 года.
Караганда — 4 рейса в неделю до октября 2025 года (понедельник, вторник, четверг, суббота); в марте 2026 — дважды в неделю.
Шымкент — 1–2 рейса в неделю (пятница, воскресенье), с ноября 2025 по март 2026 — только по пятницам.
Атырау — полеты возобновятся осенью:
Сентябрь — 1 рейс (30.09)
Октябрь — 2 раза в неделю (вторник, пятница)
Ноябрь — 1 раз в неделю (суббота)
Январь–март 2026 — по средам и субботам
Февраль–март 2026 — 1 раз в неделю (суббота)
Алматы – Санкт-Петербург — ежедневно до сентября 2025; с ноября 2025 по март 2026 — 5–6 рейсов в неделю (без рейсов 5–11 января 2026).
Алматы – Красноярск — летом: вторник, среда, четверг, суббота; с осени — понедельник, среда, четверг, суббота.
Алматы – Сочи — 4 раза в неделю (вторник, среда, четверг, суббота).
Алматы – Уфа — 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота).
Алматы – Челябинск — август–октябрь: 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота); ноябрь–март — 1 раз в неделю (вторник).
Алматы – Саранск — с октября 2025: 1 рейс (30.10), далее — раз в неделю (четверг).
Алматы – Ставрополь — с октября: 1 рейс (29.10), далее — раз в неделю (среда).
Алматы – Сургут, Тюмень, Ульяновск — 1 раз в неделю (суббота).
Алматы – Чебоксары — раз в неделю (суббота, с ноября по март).
Алматы – Ярославль — только август 2025, раз в неделю (четверг).
Астана – Екатеринбург — ежедневно (август–октябрь 2025).
Алматы – Екатеринбург — 5 раз в неделю (понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье) в тот же период.
Алматы – Иркутск, Алматы – Якутск — август–сентябрь 2025: 1–2 рейса в неделю (вторник, воскресенье); с октября — 1 рейс в неделю (воскресенье).
Астана – Москва — ежедневно до 23 сентября 2025.
Алматы – Москва — ежедневно до 25 марта 2026.
Шымкент – Москва — август–23 октября 2025: по четвергам; с 26 октября по февраль 2026 — вторник и воскресенье.
Усть-Каменогорск – Москва — август–9 сентября 2025: вторник и воскресенье; далее до октября — по воскресеньям; с ноября — по средам.
Алматы – Сочи — август: 16, 20, 21 числа; сентябрь — 13.09.
Шымкент – Сочи — раз в неделю (четверг, август–сентябрь 2025).
Усть-Каменогорск – Сочи — до 14 сентября: дважды в неделю (вторник, воскресенье); далее до октября — по воскресеньям; с ноября — по средам.
Астана – Новосибирск — ежедневно до ноября 2025; позже отмена рейсов по вторникам и четвергам.
Алматы – Новосибирск — ежедневно до февраля 2026 (кроме 1 января и 1 февраля).
Шымкент – Новосибирск — до 23 октября 2025 — по четвергам; с конца октября до декабря — вторник и воскресенье.
Усть-Каменогорск – Новосибирск — до 31 августа — 4–5 раз в неделю; с сентября по октябрь — 4 раза в неделю.
Алматы – Москва, Санкт-Петербург, Красноярск — ежедневно, круглый год. Продажа билетов открыта до марта 2026.
Костанай – Москва — 2–3 раза в неделю (среда, пятница, воскресенье) до октября 2025.
Комментарии0 комментарий(ев)