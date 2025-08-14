18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.96
630.27
6.73
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.08.2025, 14:28

Российские авиакомпании, выполняющие рейсы в Казахстан: направления и расписание

Новости Казахстана 0 651

Полеты между Казахстаном и Россией доступны из восьми городов республики: Астаны, Алматы, Атырау, Актау, Караганды, Костаная, Усть-Каменогорска и Шымкента. Расписание и частота рейсов зависят от сезона и конкретного направления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: ulpravda.ru
Фото: ulpravda.ru

«Аэрофлот»

Рейсы в Москву

  • Алматы, Астана — ежедневно, круглый год. Продажа билетов открыта до марта 2026 года.

  • Актау, Костанай — 2–3 раза в неделю (вторник, пятница, воскресенье) до марта 2026 года.

  • Караганда — 4 рейса в неделю до октября 2025 года (понедельник, вторник, четверг, суббота); в марте 2026 — дважды в неделю.

  • Шымкент — 1–2 рейса в неделю (пятница, воскресенье), с ноября 2025 по март 2026 — только по пятницам.

  • Атырау — полеты возобновятся осенью:

    • Сентябрь — 1 рейс (30.09)

    • Октябрь — 2 раза в неделю (вторник, пятница)

    • Ноябрь — 1 раз в неделю (суббота)

    • Январь–март 2026 — по средам и субботам

    • Февраль–март 2026 — 1 раз в неделю (суббота)

Другие направления

  • Алматы – Санкт-Петербург — ежедневно до сентября 2025; с ноября 2025 по март 2026 — 5–6 рейсов в неделю (без рейсов 5–11 января 2026).

  • Алматы – Красноярск — летом: вторник, среда, четверг, суббота; с осени — понедельник, среда, четверг, суббота.

«Азимут»

Регулярные рейсы (август 2025 – март 2026)

  • Алматы – Сочи — 4 раза в неделю (вторник, среда, четверг, суббота).

  • Алматы – Уфа — 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота).

  • Алматы – Челябинск — август–октябрь: 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота); ноябрь–март — 1 раз в неделю (вторник).

  • Алматы – Саранск — с октября 2025: 1 рейс (30.10), далее — раз в неделю (четверг).

  • Алматы – Ставрополь — с октября: 1 рейс (29.10), далее — раз в неделю (среда).

  • Алматы – Сургут, Тюмень, Ульяновск — 1 раз в неделю (суббота).

  • Алматы – Чебоксары — раз в неделю (суббота, с ноября по март).

  • Алматы – Ярославль — только август 2025, раз в неделю (четверг).

Red Wings

  • Астана – Екатеринбург — ежедневно (август–октябрь 2025).

  • Алматы – Екатеринбург — 5 раз в неделю (понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье) в тот же период.

«Якутия»

  • Алматы – Иркутск, Алматы – Якутск — август–сентябрь 2025: 1–2 рейса в неделю (вторник, воскресенье); с октября — 1 рейс в неделю (воскресенье).

S7 Airlines («Сибирь»)

Москва

  • Астана – Москва — ежедневно до 23 сентября 2025.

  • Алматы – Москва — ежедневно до 25 марта 2026.

  • Шымкент – Москва — август–23 октября 2025: по четвергам; с 26 октября по февраль 2026 — вторник и воскресенье.

  • Усть-Каменогорск – Москва — август–9 сентября 2025: вторник и воскресенье; далее до октября — по воскресеньям; с ноября — по средам.

Сочи

  • Алматы – Сочи — август: 16, 20, 21 числа; сентябрь — 13.09.

  • Шымкент – Сочи — раз в неделю (четверг, август–сентябрь 2025).

  • Усть-Каменогорск – Сочи — до 14 сентября: дважды в неделю (вторник, воскресенье); далее до октября — по воскресеньям; с ноября — по средам.

Новосибирск

  • Астана – Новосибирск — ежедневно до ноября 2025; позже отмена рейсов по вторникам и четвергам.

  • Алматы – Новосибирск — ежедневно до февраля 2026 (кроме 1 января и 1 февраля).

  • Шымкент – Новосибирск — до 23 октября 2025 — по четвергам; с конца октября до декабря — вторник и воскресенье.

  • Усть-Каменогорск – Новосибирск — до 31 августа — 4–5 раз в неделю; с сентября по октябрь — 4 раза в неделю.

«Россия»

  • Алматы – Москва, Санкт-Петербург, Красноярск — ежедневно, круглый год. Продажа билетов открыта до марта 2026.

  • Костанай – Москва — 2–3 раза в неделю (среда, пятница, воскресенье) до октября 2025.

2
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…