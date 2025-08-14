В Казахстане вводят новые правила продажи SIM-карт: без биометрии купить номер будет нельзя

Қазақ тіліне аудару

Министерство цифрового развития Казахстана предложило внести изменения в правила оказания услуг связи. Одно из ключевых нововведений — ограничение на количество SIM-карт, которые можно зарегистрировать на одно физическое лицо, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: securitylab.ru

Ограничение на количество номеров

Максимум составит 10 номеров.

Если абоненту потребуется больше, он будет обязан предоставить оператору связи подтверждающие документы с объяснением цели использования дополнительного количества номеров. Такой подход призван усложнить работу мошенников, которые часто используют множественные SIM-карты для противоправных действий.

Биометрическая идентификация при покупке

Еще одно важное изменение — обязательная биометрическая идентификация при оформлении абонентского номера. Это означает, что купить SIM-карту без подтверждения личности с помощью биометрических данных станет невозможно.

По словам представителей министерства, мера направлена на минимизацию правонарушений, связанных с подставными регистрациями.

Борьба с телефонным мошенничеством

Новые правила также предусматривают:

возможность для абонентов сообщать операторам о подозрительных SMS и звонках, имеющих признаки мошенничества;

прямое взаимодействие сотовых операторов с антифрод-центром Национального банка;

создание у операторов специального функционала для приема жалоб на мошеннические звонки.

Сроки обсуждения

Проект приказа в настоящее время вынесен на общественное обсуждение.

Предполагается, что до 29 августа текущего года все заинтересованные стороны смогут внести свои предложения и замечания.