Погранслужба КНБ предупредила о трудностях на казахстанско-российской границе

С 15 августа 2025 года на ряде автомобильных пунктов пропуска между Казахстаном и Россией могут возникнуть временные затруднения в движении. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В Казахстане ограничения коснутся следующих пунктов пропуска:
"Желкуар", "Аят", "Убаган", "Акбалшык" — Костанайская область;
"Кызыл жар" — Северо-Казахстанская область.
Задержки связаны с ремонтом на российских пунктах пропуска:
"Мариинский";
"Николаевка";
"Звериноголовское";
"Воскресенское";
"Казанское".
Пограничники советуют автолюбителям:
заранее планировать поездки с учетом возможных очередей;
по возможности выбирать альтернативные маршруты и другие пункты пропуска;
следить за оперативными сообщениями ПС КНБ.
В ведомстве подчеркнули, что все остальные автомобильные пункты пропуска на казахстанско-российской границе функционируют в обычном режиме, дополнительных ограничений или закрытий не вводилось.
