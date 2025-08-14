Погранслужба КНБ предупредила о трудностях на казахстанско-российской границе

Қазақ тіліне аудару

С 15 августа 2025 года на ряде автомобильных пунктов пропуска между Казахстаном и Россией могут возникнуть временные затруднения в движении. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.