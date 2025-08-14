Важное заявление из Минэнерго: что происходит с АИ-95

Қазақ тіліне аудару

Министерство энергетики Республики Казахстан подтвердило , что обеспечение населения бензином марки АИ-95 находится под полным контролем государства. Об этом 14 августа 2025 года сообщила пресс-служба ведомства, передает Lada.kz.

Фото: rg.ru

Совещание по координации действий

В период сезонного роста спроса на топливо глава Минэнерго Ерлан Аккенженов провел совещание с руководством АО «КазМунайГаз», крупнейшими сетями автозаправочных станций и основными поставщиками нефтепродуктов.

На встрече обсуждалась организация бесперебойных поставок топлива и обеспечение стабильного функционирования рынка в условиях увеличивающегося потребления.

Запасы и производство бензина АИ-95

По данным министерства, на сегодня запасы бензина АИ-95 по стране составляют 67 тыс. тонн, что обеспечивает 16-дневный резерв потребления. Эти объемы являются оперативными и ежедневно пополняются за счет производства на отечественных нефтеперерабатывающих заводах.

В ведомстве отметили, что в июле потребление бензина выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, а в августе ожидается дальнейшее увеличение спроса.

Меры по защите интересов граждан

Министр энергетики подчеркнул, что главная задача правительства – защитить казахстанцев от дефицита топлива и ценовой нестабильности.

«Сезонное увеличение спроса – штатная и прогнозируемая ситуация. Правительство держит ее под полным контролем, и я требую от всех участников рынка обеспечить бесперебойные поставки и исключить любые спекулятивные факторы. Никакого дефицита для наших граждан не будет», – заявил Ерлан Аккенженов.

Обязательные требования к участникам рынка

По итогам совещания министерство поручило:

Поддерживать минимальные запасы бензина АИ-95 на нефтебазах и АЗС;

Своевременно заключать договоры на поставку топлива , чтобы обеспечить бесперебойную отгрузку в регионы;

Немедленно информировать ведомство о любых потенциальных рисках.