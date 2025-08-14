18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.96
630.27
6.73
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.08.2025, 18:17

Важное заявление из Минэнерго: что происходит с АИ-95

Новости Казахстана 0 519

Министерство энергетики Республики Казахстан подтвердило, что обеспечение населения бензином марки АИ-95 находится под полным контролем государства. Об этом 14 августа 2025 года сообщила пресс-служба ведомства, передает Lada.kz. 

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Совещание по координации действий

В период сезонного роста спроса на топливо глава Минэнерго Ерлан Аккенженов провел совещание с руководством АО «КазМунайГаз», крупнейшими сетями автозаправочных станций и основными поставщиками нефтепродуктов.

На встрече обсуждалась организация бесперебойных поставок топлива и обеспечение стабильного функционирования рынка в условиях увеличивающегося потребления.

Запасы и производство бензина АИ-95

По данным министерства, на сегодня запасы бензина АИ-95 по стране составляют 67 тыс. тонн, что обеспечивает 16-дневный резерв потребления. Эти объемы являются оперативными и ежедневно пополняются за счет производства на отечественных нефтеперерабатывающих заводах.

В ведомстве отметили, что в июле потребление бензина выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, а в августе ожидается дальнейшее увеличение спроса.

Меры по защите интересов граждан

Министр энергетики подчеркнул, что главная задача правительства – защитить казахстанцев от дефицита топлива и ценовой нестабильности.

«Сезонное увеличение спроса – штатная и прогнозируемая ситуация. Правительство держит ее под полным контролем, и я требую от всех участников рынка обеспечить бесперебойные поставки и исключить любые спекулятивные факторы. Никакого дефицита для наших граждан не будет», – заявил Ерлан Аккенженов.

Обязательные требования к участникам рынка

По итогам совещания министерство поручило:

  • Поддерживать минимальные запасы бензина АИ-95 на нефтебазах и АЗС;

  • Своевременно заключать договоры на поставку топлива, чтобы обеспечить бесперебойную отгрузку в регионы;

  • Немедленно информировать ведомство о любых потенциальных рисках.

«Министерство энергетики продолжит ежедневно координировать работу всех участников рынка для обеспечения полной стабильности и предсказуемости цен для всех казахстанцев», – подчеркнули в пресс-службе МЭ РК.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…