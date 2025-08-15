Казахстанка стала мамой 11 детей после рождения тройни

Қазақ тіліне аудару

Жительница Шардаринского района Туркестанской области, 43-летняя женщина, пополнила семью сразу тремя новыми членами. После рождения тройни у нее теперь 11 детей, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Вес и состояние новорожденных

В областном перинатальном центре №1 сообщили, что мальчики родились с весом 2265, 2455 и 2405 граммов.

Особенности ухода за тройнями

Так как многоплодные роды часто происходят преждевременно, малыши находятся под постоянным медицинским наблюдением. Врачи контролируют их состояние и обеспечивают необходимую поддержку для здорового развития.

Хорошее самочувствие семьи

Медицинский персонал отметил, что состояние матери и детей стабильное. Все четверо, включая маму и тройню, были выписаны из роддома 13 августа.