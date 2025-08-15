Шторм над Казахстаном 15 августа: грозы, град и сильный ветер в 16 областях

Қазақ тіліне аудару

Пресс-служба РГП "Казгидромет" сообщила, что 15 августа в Казахстане прогнозируется неблагоприятная погода. В 16 областях страны объявлено штормовое предупреждение. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность, особенно при нахождении на улице и за рулем, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay

Атырауская область

Утром и днем на севере, востоке и в центральной части области ожидается гроза. Ветер западный и северо-западный с порывами 15–20 м/с. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе — высокая. В самом Атырау также прогнозируется гроза, ветер западный и северо-западный с порывами 15–18 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Актюбинская область

Днем на севере области ожидаются сильный дождь, град и шквал. Ночью на севере, днем на западе, севере и востоке прогнозируются грозы. Ветер западный с порывами 15–20 м/с на западе, севере и востоке. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза, ветер западный с порывами 15–18 м/с.

Туркестанская область

Днем на горных перевалах области прогнозируется северо-западный ветер с порывами 15–20 м/с. По всей области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В городах Шымкент и Туркестан также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Мангистауская область

Днем на западе и в центральной части области ожидается гроза, на севере — пыльная буря. Ветер юго-западный и западный с порывами 15–18 м/с. На западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге и в центре — чрезвычайная. В Актау днем прогнозируется гроза.

Жамбылская область

В горных районах ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах — 15–20 м/с. На западе, севере и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и в центре — высокая. В Таразе прогнозируется высокая пожарная опасность.

Павлодарская область

Ночью на востоке и днем на севере ожидаются сильный дождь, град и шквал. Прогнозируются грозы, ветер юго-западный с порывами 15–20 м/с на западе и юге. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается гроза.

Восточно-Казахстанская область

Днем на севере и востоке прогнозируются сильный дождь, град и шквал. Ночью на западе, севере и востоке ожидаются грозы, днем — также гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный с порывами 15–20 м/с, местами 23–28 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза и град, ветер порывами 15–20 м/с.

Жетысуская область

На востоке, в центре и горных районах области прогнозируется гроза. Ветер юго-западный с порывами 15–20 м/с, временами 23–28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается гроза, ветер порывами 15–20 м/с.

Абайская область

Ночью на севере, юге и в центре области ожидаются грозы, днем также гроза. Ветер юго-западный и западный с порывами 15–20 м/с, местами 23–28 м/с. На северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Семее днем прогнозируется гроза и град.

Акмолинская область

Ночью на западе, севере и востоке ожидаются грозы, днем — гроза, град и шквал на западе, севере и востоке. Ветер западный и юго-западный с порывами 15–20 м/с. Ночью и утром на западе и севере возможен туман. В Кокшетау ожидается гроза.

Западно-Казахстанская область

На севере, западе и востоке области ожидаются грозы, град и шквал. Ветер западный на западе, юге и в центре с порывами 15–20 м/с. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе — чрезвычайная. В Уральске днем прогнозируются гроза и град.

Улытауская область

Ночью на западе, севере и востоке, днем на севере, востоке и в центре ожидаются грозы. Ветер юго-западный и западный с порывами 15–20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая. В Жезказгане днем ожидается гроза.

Алматинская область

На юге, в предгорных и горных районах области прогнозируется гроза. Ветер западный и северо-западный с порывами 15–20 м/с. На севере, западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в остальных районах — высокая. В Алматы временами ожидается гроза, в Конаеве — ветер западный и северо-западный с порывами 15–20 м/с.

Карагандинская область

На западе, севере и востоке области прогнозируются гроза, град и шквал. Ветер юго-западный и западный с порывами 15–20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза.

Северо-Казахстанская область

На севере и востоке области ожидаются сильный дождь, днем — град и шквал. Гроза прогнозируется ночью и утром на западе области, возможен туман. Ветер северо-западный с порывами 15–20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза.

Костанайская область

Прогнозируются гроза, днем на севере и востоке — град и шквал. Ночью и утром на западе и севере возможен туман. Ветер северо-западный с порывами 15–20 м/с на юге области. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.