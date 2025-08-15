Казахстан впервые опередил Россию по ВВП на душу населения

Қазақ тіліне аудару

По данным Международного валютного фонда (МВФ), Казахстан впервые в истории СНГ превзошел Россию по показателю ВВП на душу населения. В 2025 году этот показатель в Казахстане составил $14,7 тыс. , тогда как в России — $14,6 тыс., сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Динамика за прошлый год

Для сравнения, в 2024 году ситуация была обратной: Россия опережала Казахстан с $14,7 тыс. на душу населения против $14,1 тыс. у Казахстана. Такой рост свидетельствует о более высоких темпах экономического развития Казахстана в последние годы.

Положение других стран СНГ

Среди стран Содружества Независимых Государств лидерами по ВВП на душу населения после Казахстана и России являются:

Армения — $8,86 тыс.

Молдавия — $8,26 тыс.

Белоруссия — $7,88 тыс.

Азербайджан — $7,6 тыс.

Узбекистан — $3,5 тыс.

Киргизия — $2,7 тыс.

Таджикистан — $1,43 тыс.

Позиция России

В мае 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Он подчеркнул, что этот успех стал возможен благодаря деятельности российских предпринимателей и слаженной работе коллективов предприятий по всей стране.