Сладкий конфликт: новые детали скандала блогера и кондитера в Казахстане

Скандал вокруг 18-килограммового казахстанского торта, который облетел соцсети и стал интернет-мемом, вышел за рамки виртуальной шумихи. Кондитер Нуршат Акбергенова и блогер из Астаны Аселина Батыр не сумели уладить конфликт мирным путём и теперь готовятся решать спор в суде, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life .

Кадр из видео

Детали заказа и оценка стоимости

Торт был изготовлен для мероприятия блогера. По словам Нуршат Акбергеновой, два верхних яруса торта были съедобными, а два нижних — декоративными. Общая стоимость работы составила 600 000 тенге, из которых 440 000 тенге пришлись только на материалы.

Кондитер уточнила, что блогер пыталась перевести ей 200 000 тенге, но деньги были возвращены.

"Мирного решения не было. На связь блогер не выходила. Она просто молча скинула деньги и продолжает писать в соцсетях. Тут дело не только в деньгах, а в том, что на публику меня оскорбили. Нельзя обесценивать чужой труд", — подчеркнула Нуршат.

Также кондитер опровергла информацию о сторонней оплате заказа известным бизнесменом:

"Это фейк. Никаких сторонних оплат не было", — заявила она.

Позиция кондитера: судебное разбирательство и компенсация

Нуршат уже подала заявление в суд и планирует потребовать:

возмещения всех расходов, связанных с изготовлением торта;

компенсации морального ущерба;

привлечения блогера к ответственности за публичные оскорбления.

По словам кондитера, ситуация стала неожиданностью:

"Для меня всё это стало как снег на голову. Но я считаю, что эта история должна стать уроком для всех мастеров и предпринимателей. Мы вкладываем в своё дело время, силы, здоровье и деньги, и будем отстаивать право на уважение и справедливое вознаграждение."

Позиция блогера: экспертиза и правовая оценка

Аселина Батыр не комментирует ситуацию напрямую, передав полномочия своему юристу Газизе Амирбековой. Юрист утверждает, что независимая экспертиза оценила торт в 250–300 тысяч тенге.

"Мы перевели на счет кондитера разумный остаток в сумме 200 000 тенге. Итоговая стоимость торта — 300 000 тенге. Однако кондитер сделала возврат суммы, лишив нас возможности оплатить заказ", — объяснила Амирбекова.

Юрист добавила, что в адрес блогера и её семьи поступали угрозы, а конфликт сопровождается манипуляцией общественным мнением и "мировым буллингом".

"Мы просим лишь документально обосновать сумму в 600 000 тенге. Аселина не отказывалась платить за торт до определенного момента", — отметила представитель блогера.

Амирбекова подчеркнула готовность решать конфликт законным путём и с уважением к юридическим процедурам.

Как начался скандал

Конфликт вспыхнул после публикации Нуршат о неоплаченном торте. Кондитер утверждает, что заказ выполнен в срок и полностью соответствовал запросу. Блогер, в свою очередь, заявляет, что была готова потратить максимум 300 000 тенге и о более высокой цене узнала только после доставки.

Реакция в соцсетях

История быстро стала вирусной. Пользователи создают мемы, обсуждают стоимость торта в разных валютах и шутят о "зарплате в один торт". География обсуждений охватывает Сан-Диего, Баку, Аргентину и Японию.

Часть комментаторов призывает решать конфликт через суд, чтобы избежать травли. Некоторые предлагали оплатить заказ за блогера, но кондитер отказалась принимать пожертвования.

Что будет дальше

Нуршат намерена урегулировать конфликт через суд. Представитель блогера воздерживается от комментариев о судебных планах. До окончания экспертиз обе стороны не раскрывают подробностей и готовятся к официальному разбирательству.