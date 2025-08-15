18+
15.08.2025, 07:23

85-летняя казахстанка решила сдать ЕНТ и поступить в университет

Новости Казахстана 0 384

Жительница Алматы Нурихан апа в возрасте 85 лет решила сдать Единое национальное тестирование (ЕНТ) и поступить в университет. Об этом 15 августа 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Telegram/TESTCENTERKZ
Фото: Telegram/TESTCENTERKZ

Жизнь, посвящённая семье

По информации пресс-службы Национального центра тестирования, Нурихан апа всю жизнь занималась воспитанием детей и не имела возможности получить высшее образование. Однако в этом году женщина решила воплотить свою давнюю мечту — попробовать пройти ЕНТ и открыть для себя новый этап в жизни. Родные поддержали её и помогли с регистрацией на тестирование.

Поддержка и вдохновение для других

На экзамен Нурихан апа пришла вместе с детьми и перед началом теста обратилась ко всем абитуриентам с тёплыми словами. Она пожелала удачи и подчеркнула, что никогда не поздно учиться и стремиться к новым знаниям.

Первые трудности и планы на будущее

Во время экзамена пенсионерке пришлось столкнуться с трудностями в работе с компьютером, что помешало ей пройти тестирование в этот раз. Тем не менее, Нурихан апа пообещала освоить необходимые навыки и вернуться к сдаче ЕНТ в следующем году.

Поддержка со стороны Наццентра тестирования

Сотрудники Национального центра тестирования выразили женщине слова поддержки, пожелали здоровья, успехов и веры в свои силы.

