18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.87
632.01
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.08.2025, 07:45

Алкоголь «из-под прилавка» и рост цен: чего ждать казахстанцам

Новости Казахстана 0 435

В июле 2025 года в правительственных кругах прозвучало предложение ограничить продажу алкогольной продукции, разрешив её реализацию только в специализированных алкомаркетах. Экономисты и эксперты оценивают, как это повлияет на малый и средний бизнес, а также на экономику в целом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

Усиление контроля со стороны МВД

Министерство внутренних дел предложило ужесточить контроль за продажей алкоголя. По данным ведомства:

  • пресечено около 7 тысяч нарушений;

  • на 370 миллионов тенге наложены штрафы;

  • 2 252 субъекта бизнеса лишены лицензий.

Однако, по словам представителей МВД, часть предпринимателей продолжает получать лицензии на подставных лиц или продаёт алкоголь круглосуточно под видом баров. В связи с этим министерство предлагает:

  • ужесточить требования к выдаче разрешений;

  • ограничить продажу алкоголя специализированными магазинами с определённым режимом работы — алкомаркетами.

Как ограничения повлияют на малый бизнес

Экономист Арман Бейсембаев считает, что ограничения не остановят полностью реализацию алкоголя:

«В небольших магазинах и минимаркетах основная выручка шла за счёт продажи алкоголя и сигарет. Если их продажу запретить, всё это превратится в контрафакт — люди будут продавать «из-под прилавка». Кому это действительно надо, они будут это делать».

Бейсембаев проводит параллель с рынком вейпов, которые продолжают нелегально продавать через небольшие магазины и Telegram-каналы. По его словам, контрафактная продукция регулярно изымается на миллионы и миллиарды тенге, что подтверждает сохранение спроса.

Адаптация магазинов к новым правилам

Экономист отмечает два возможных сценария поведения малого бизнеса:

  1. Продолжение нелегальной торговли алкоголем «из-под прилавка» по повышенным ценам.

  2. Адаптация к новым правилам, аналогично «халяльным» магазинам, которые ранее не продавали алкоголь и сигареты.

«Если бы такие магазины не могли выживать без продажи алкоголя, их бы не было. Значит, финансовая модель позволяет существовать и так», — пояснил Бейсембаев.

Возможный рост цен на продукты

Экономист прогнозирует, что ограничения на продажу алкоголя могут повлиять на цены:

  • часть продукции может подорожать, чтобы компенсировать снижение доходов магазинов;

  • наиболее вероятно повышение цен на популярные товары — напитки, энергетики;

  • масштабного роста цен ожидать не стоит из-за конкуренции.

Бейсембаев уточнил, что влияние на инфляцию будет, но малозаметным. Особенно под угрозой товары ежедневного спроса — хлеб, молоко, кефир.

«Важно понимать, будет ли ограничена вся алкогольная продукция или только крепкие напитки. Если слабоалкогольные напитки останутся в продаже, подорожают именно они», — отметил эксперт.

0
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…