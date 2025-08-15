Алкоголь «из-под прилавка» и рост цен: чего ждать казахстанцам

Қазақ тіліне аудару

В июле 2025 года в правительственных кругах прозвучало предложение ограничить продажу алкогольной продукции, разрешив её реализацию только в специализированных алкомаркетах. Экономисты и эксперты оценивают, как это повлияет на малый и средний бизнес, а также на экономику в целом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: pexels.com

Усиление контроля со стороны МВД

Министерство внутренних дел предложило ужесточить контроль за продажей алкоголя. По данным ведомства:

пресечено около 7 тысяч нарушений;

на 370 миллионов тенге наложены штрафы;

2 252 субъекта бизнеса лишены лицензий.

Однако, по словам представителей МВД, часть предпринимателей продолжает получать лицензии на подставных лиц или продаёт алкоголь круглосуточно под видом баров. В связи с этим министерство предлагает:

ужесточить требования к выдаче разрешений;

ограничить продажу алкоголя специализированными магазинами с определённым режимом работы — алкомаркетами.

Как ограничения повлияют на малый бизнес

Экономист Арман Бейсембаев считает, что ограничения не остановят полностью реализацию алкоголя:

«В небольших магазинах и минимаркетах основная выручка шла за счёт продажи алкоголя и сигарет. Если их продажу запретить, всё это превратится в контрафакт — люди будут продавать «из-под прилавка». Кому это действительно надо, они будут это делать».

Бейсембаев проводит параллель с рынком вейпов, которые продолжают нелегально продавать через небольшие магазины и Telegram-каналы. По его словам, контрафактная продукция регулярно изымается на миллионы и миллиарды тенге, что подтверждает сохранение спроса.

Адаптация магазинов к новым правилам

Экономист отмечает два возможных сценария поведения малого бизнеса:

Продолжение нелегальной торговли алкоголем «из-под прилавка» по повышенным ценам. Адаптация к новым правилам, аналогично «халяльным» магазинам, которые ранее не продавали алкоголь и сигареты.

«Если бы такие магазины не могли выживать без продажи алкоголя, их бы не было. Значит, финансовая модель позволяет существовать и так», — пояснил Бейсембаев.

Возможный рост цен на продукты

Экономист прогнозирует, что ограничения на продажу алкоголя могут повлиять на цены:

часть продукции может подорожать, чтобы компенсировать снижение доходов магазинов;

наиболее вероятно повышение цен на популярные товары — напитки, энергетики;

масштабного роста цен ожидать не стоит из-за конкуренции.

Бейсембаев уточнил, что влияние на инфляцию будет, но малозаметным. Особенно под угрозой товары ежедневного спроса — хлеб, молоко, кефир.