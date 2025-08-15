18+
15.08.2025, 08:28

Куда спрятать деньги казахстанцам, чтобы они не теряли ценность

Новости Казахстана 0 754

В 2025 году вопрос сохранения и приумножения личных средств остаётся крайне актуальным для жителей Казахстана. Основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов в подкасте Александра Соколовского поделился своими рекомендациями, как защитить свои сбережения и извлечь из них доход в условиях экономической неопределенности, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Влияние инфляции на сбережения

Турлов подчеркнул, что инфляция продолжает оказывать серьёзное давление на экономику страны, что неизбежно ведёт к обесцениванию денег.

«Спокойствия не будет нигде. Те, кто захотят получить максимум спокойствия, окажутся самыми уязвимыми. Мы проходим через эпоху достаточно высокой инфляции», — отметил предприниматель.

Почему старые стратегии не работают

Эксперт предупреждает, что привычные методы сохранения средств — государственные ценные бумаги или низкодоходные банковские вклады — сегодня могут быть неэффективными.

«Деньги обесцениваются. Держать их в государственных ценных бумагах или низкодоходных вкладах — плохая стратегия, которая может привести к потере средств», — заявил Турлов.

Два базовых способа инвестиций

По мнению Тимура Турлова, наиболее рациональными способами вложений остаются два вида ценных бумаг: акции и облигации.

«Есть два базовых способа инвестирования: доля и долг, то есть акции и облигации в разных формах», — пояснил основатель Freedom Holding Corp.

Ликвидность и банковские депозиты

Для тех, кто хочет иметь подушку безопасности и быстрый доступ к деньгам, Турлов рекомендует хранить часть средств на банковских депозитах, если процентные ставки по ним конкурируют с инфляцией.

«Если у тебя есть подушка ликвидности, логичнее всего держать её на депозите в банке, даже если процент не полностью покрывает инфляцию», — отметил эксперт.

Инвестиции в корпоративный долг

Кроме того, предприниматель советует обратить внимание на корпоративные облигации крупных и прибыльных компаний, особенно на развивающихся рынках.

«Я бы рассматривал корпоративный долг прибыльных и крупных корпораций. Часть средств я бы вложил именно в такие долговые инструменты, особенно на развивающихся рынках», — добавил Турлов.

6
0
1
Комментарии

0 комментарий(ев)
