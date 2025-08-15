Три дня отдыха: когда и как казахстанцы отметят День Республики в 2025 году

Қазақ тіліне аудару

В октябре 2025 года казахстанцев ждет дополнительный выходной благодаря празднованию Дня Республики. Чтобы спланировать продолжительный уик-энд, Tengri Life подготовил удобный календарь на месяц с рабочими и праздничными днями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото: akorda.kz

День Республики: история и значение

День Республики — единственный национальный праздник Казахстана, который отмечается ежегодно 25 октября. Этот день исторически связан с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

С 2022 года праздник официально является выходным днем, что позволяет гражданам всей страны отмечать важную дату без ущерба для работы.

Как отдохнут казахстанцы в 2025 году

Для пятидневной рабочей недели

В 2025 году 25 октября выпадает на субботу. Согласно закону «О праздниках», праздничный выходной переносится на понедельник, 27 октября.

Таким образом, граждан Казахстана ждет три выходных дня подряд:

25 октября (суббота) — День Республики

26 октября (воскресенье) — стандартный выходной

27 октября (понедельник) — перенос праздничного дня

В целом в октябре при пятидневной рабочей неделе будет 9 выходных и 22 рабочих дня.

Для шестидневной рабочей недели

Для работников с шестидневной неделей праздничный уик-энд будет короче:

25 октября (суббота) — праздничный выходной

26 октября (воскресенье) — обычный выходной

27 октября (понедельник) — рабочий день

Таким образом, такие казахстанцы смогут отдохнуть всего 5 дней в октябре.