Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.08.2025, 10:36

Города теряют рабочих быстрее, чем находят: кто остается без работы в Казахстане

Новости Казахстана

В Казахстане наблюдается тревожная тенденция: безработица растет в городах, тогда как в сельской местности ситуация постепенно стабилизируется, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: playground.ru
Фото: playground.ru

Общая статистика по безработице

Во II квартале 2025 года численность нетрудоустроенного населения страны составила 448,8 тыс. человек, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

  • В городах безработных стало 284 тыс. человек (+1%).

  • В сельской местности показатель снизился на 3%, достигнув 164,7 тыс. человек.

Уровень безработицы по стране зафиксирован на 4,6%, одинаково среди городского и сельского населения:

  • Мужчины: 4,2%

  • Женщины: 5,1%

Структура безработных по возрасту

Наибольшая группа нетрудоустроенных – казахстанцы 35–44 лет, их число достигло 162,5 тыс. человек, что на 4,1% больше, чем в прошлом году.

  • Среди молодежи 16–34 лет количество безработных немного снизилось – 114,7 тыс. человек (-2,7%).

Основные причины безработицы

Среди заявленных причин незанятости лидируют:

  1. Отсутствие возможности трудоустроиться – 120,7 тыс. человек (+24,7%)

  2. Увольнение по собственному желанию – 103,8 тыс. (-1,4%)

  3. Ликвидация компаний или сокращение штата – 46,4 тыс. (+35,7%)

  4. Ведение домашнего хозяйства – 45 тыс. (+21%)

Минимальное число людей, оставшихся без работы из-за отсутствия необходимости1,7 тыс. человек, что в 1,7 раза меньше, чем годом ранее.

Длительность поиска работы

  • Менее 1 месяца – 114,9 тыс. человек (-7,2%)

  • 6–12 месяцев – 84,1 тыс. человек (рост почти вдвое)

  • Более 1 года – 20,9 тыс. человек (-1,9 раза)

Региональная картина

Наибольшее количество безработных зарегистрировано в:

  • Алматы: 52,2 тыс. (+0,9%)

  • Туркестанская область: 40 тыс. (-1,5%)

  • Алматинская область: 35,7 тыс. (+1,7%)

Наивысший уровень безработицы зафиксирован в:

  • Мангистаускй области: 5,1%

  • Атырауской области: 5%

Среди молодежи лидируют: Алматы (4,1%), Астана (3,8%) и область Ұлытау (3,8%).

