Токаев: «Во власти Казахстана больше нет семейно-клановой системы»

Президент Касым-Жомарт Токаев на августовской конференции учителей заявил о завершении эпохи семейно-кланового влияния в государственных структурах и подчеркнул курс страны на справедливость и профессионализм, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Строительство «справедливого, чистого и сильного Казахстана»

Глава государства отметил, что сегодня Казахстан идет по пути масштабных реформ, направленных на формирование нового качества нации. По его словам:

обновлена политическая система;

определен новый экономический курс;

общество переживает трансформацию, а сознание граждан меняется.

Токаев подчеркнул, что эти изменения — результат сплоченных усилий всего народа.

Принцип меритократии в госслужбе

Президент заявил, что в органах власти утверждается принцип меритократии — назначения на должности теперь происходят по критериям знаний и профессиональных качеств. Он подчеркнул, что семейно-клановая система в управлении страной полностью устранена.

Новый этап развития Казахстана

Токаев отметил, что страна вступила в новый этап своего развития, однако одних заявлений о переменах недостаточно — важно закрепить достигнутые результаты.

Роль учителей в формировании гражданской ответственности

Особое внимание президент уделил педагогам. Он подчеркнул, что именно в школах формируется «Адал азамат» — ответственный и честный гражданин, который станет опорой для будущего страны. Обновление общественного сознания, по мнению главы государства, является ключевым условием успеха реформ.