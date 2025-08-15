18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.87
632.01
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.08.2025, 11:24

Токаев: «Во власти Казахстана больше нет семейно-клановой системы»

Новости Казахстана 0 436

Президент Касым-Жомарт Токаев на августовской конференции учителей заявил о завершении эпохи семейно-кланового влияния в государственных структурах и подчеркнул курс страны на справедливость и профессионализм, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Строительство «справедливого, чистого и сильного Казахстана»

Глава государства отметил, что сегодня Казахстан идет по пути масштабных реформ, направленных на формирование нового качества нации. По его словам:

  • обновлена политическая система;

  • определен новый экономический курс;

  • общество переживает трансформацию, а сознание граждан меняется.

Токаев подчеркнул, что эти изменения — результат сплоченных усилий всего народа.

Принцип меритократии в госслужбе

Президент заявил, что в органах власти утверждается принцип меритократии — назначения на должности теперь происходят по критериям знаний и профессиональных качеств. Он подчеркнул, что семейно-клановая система в управлении страной полностью устранена.

Новый этап развития Казахстана

Токаев отметил, что страна вступила в новый этап своего развития, однако одних заявлений о переменах недостаточно — важно закрепить достигнутые результаты.

Роль учителей в формировании гражданской ответственности

Особое внимание президент уделил педагогам. Он подчеркнул, что именно в школах формируется «Адал азамат» — ответственный и честный гражданин, который станет опорой для будущего страны. Обновление общественного сознания, по мнению главы государства, является ключевым условием успеха реформ.

0
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…