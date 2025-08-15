Международные права для казахстанцев: где без них за руль не пустят

Қазақ тіліне аудару

В последние месяцы среди казахстанцев, планирующих поездки за границу, все чаще возникает вопрос: в каких странах достаточно национальных прав, а где без международного водительского удостоверения (МВУ) не обойтись. Представители International Drivers Association (IDA) рассказали, в чем особенности МВУ, в каких странах оно обязательно и какие ошибки чаще всего совершают туристы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Что такое международное водительское удостоверение

Международное водительское удостоверение — это официальный перевод национальных прав на 11 языков, оформленный по стандартам международных конвенций.

В Казахстане оформить МВУ можно только через IDA — единственную аккредитованную организацию от Международной федерации автотуризма (IFA). Подать заявку можно онлайн на сайте i-d-a.kz, а ознакомиться с дополнительной информацией — на портале ida.kz.

МВУ часто требуется для:

аренды автомобиля за границей;

оформления страховки;

предъявления полиции в ряде стран.

Где МВУ обязательно

Есть государства, где казахстанские национальные права не признаются вовсе.

Таиланд — без МВУ водить запрещено. Нарушение грозит штрафом от 1000 бат или арестом. Наказание назначают каждый раз при проверке.

ОАЭ (включая Дубай) — без МВУ автомобиль в аренду не дадут, а штраф может достигать 5000 дирхам. При ДТП возможен арест.

Южная Корея — помимо МВУ, требуется специальное приложение, соответствующее местным нормам.

Страны Европы: разные правила

В Европе требования зависят от конкретной страны:

Греция, Италия, Испания — прокатные компании и страховщики часто требуют МВУ у неграждан ЕС. В Испании международные права могут понадобиться даже для аренды скутера.

Германия — национальные права из некоторых стран действуют до шести месяцев, но если они не на латинице, прокатчики могут запросить МВУ для перевода и идентификации.

Различия в подходе компаний

Местные прокатные фирмы в некоторых странах могут выдать машину и без МВУ. Однако международные операторы строго соблюдают требования и без полного комплекта документов автомобиль не предоставят.

Где можно ездить с казахстанскими правами

США — в некоторых штатах допускается вождение с национальными правами (список штатов доступен на i-d-a.kz).

СНГ — в России, Беларуси, Кыргызстане, Армении, Таджикистане и других странах можно ездить по казахстанскому удостоверению в течение первых 60 дней с момента въезда.

Ошибки, которых стоит избегать

Забывать национальные права . МВУ не заменяет их, а используется только в дополнение.

Отсутствие кредитной карты. Большинство прокатчиков требуют именную кредитную карту на водителя.

Как проверить актуальность документов

Перед поездкой стоит:

изучить сайты МИД и транспортных ведомств страны назначения;

проверить условия аренды и страховки;

для поездок в ОАЭ — ознакомиться с материалами портала ida.ae.

Как отличить подделку

В Казахстане оформить официальное МВУ можно только в IDA. Представительства ассоциации работают в автоЦОНах Алматы, Астаны, Шымкента и Атырау, а головной офис находится в Алматы по адресу: ул. Тулебаева, 95/1, 1 этаж.