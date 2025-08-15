18+
15.08.2025, 12:01

Международные права для казахстанцев: где без них за руль не пустят

Новости Казахстана 0 456

В последние месяцы среди казахстанцев, планирующих поездки за границу, все чаще возникает вопрос: в каких странах достаточно национальных прав, а где без международного водительского удостоверения (МВУ) не обойтись. Представители International Drivers Association (IDA) рассказали, в чем особенности МВУ, в каких странах оно обязательно и какие ошибки чаще всего совершают туристы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото © Shutterstock
Фото © Shutterstock

Что такое международное водительское удостоверение

Международное водительское удостоверение — это официальный перевод национальных прав на 11 языков, оформленный по стандартам международных конвенций.

В Казахстане оформить МВУ можно только через IDA — единственную аккредитованную организацию от Международной федерации автотуризма (IFA). Подать заявку можно онлайн на сайте i-d-a.kz, а ознакомиться с дополнительной информацией — на портале ida.kz.

МВУ часто требуется для:

  • аренды автомобиля за границей;

  • оформления страховки;

  • предъявления полиции в ряде стран.

Где МВУ обязательно

Есть государства, где казахстанские национальные права не признаются вовсе.

  • Таиланд — без МВУ водить запрещено. Нарушение грозит штрафом от 1000 бат или арестом. Наказание назначают каждый раз при проверке.

  • ОАЭ (включая Дубай) — без МВУ автомобиль в аренду не дадут, а штраф может достигать 5000 дирхам. При ДТП возможен арест.

  • Южная Корея — помимо МВУ, требуется специальное приложение, соответствующее местным нормам.

Страны Европы: разные правила

В Европе требования зависят от конкретной страны:

  • Греция, Италия, Испания — прокатные компании и страховщики часто требуют МВУ у неграждан ЕС. В Испании международные права могут понадобиться даже для аренды скутера.

  • Германия — национальные права из некоторых стран действуют до шести месяцев, но если они не на латинице, прокатчики могут запросить МВУ для перевода и идентификации.

Различия в подходе компаний

Местные прокатные фирмы в некоторых странах могут выдать машину и без МВУ. Однако международные операторы строго соблюдают требования и без полного комплекта документов автомобиль не предоставят.

Где можно ездить с казахстанскими правами

  • США — в некоторых штатах допускается вождение с национальными правами (список штатов доступен на i-d-a.kz).

  • СНГ — в России, Беларуси, Кыргызстане, Армении, Таджикистане и других странах можно ездить по казахстанскому удостоверению в течение первых 60 дней с момента въезда.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Забывать национальные права. МВУ не заменяет их, а используется только в дополнение.

  • Отсутствие кредитной карты. Большинство прокатчиков требуют именную кредитную карту на водителя.

Как проверить актуальность документов

Перед поездкой стоит:

  • изучить сайты МИД и транспортных ведомств страны назначения;

  • проверить условия аренды и страховки;

  • для поездок в ОАЭ — ознакомиться с материалами портала ida.ae.

Как отличить подделку

В Казахстане оформить официальное МВУ можно только в IDA. Представительства ассоциации работают в автоЦОНах Алматы, Астаны, Шымкента и Атырау, а головной офис находится в Алматы по адресу: ул. Тулебаева, 95/1, 1 этаж.

alibekm
alibekm
Тут сказано, что МВУ - это официальный перевод национального водительского удостоверения. IDA себя позинионируют как единственную аккредитованную организацию от Международной федерации автотуризма (IFA). Но если капнуть глубже, то этот же IFA зарегистрирован только на территории РК. И первый руководитель у обеих организаций - одно и то же лицо Калымкулов Ельнар Алиевич. Можно проверить через открытые источники. Таким образом, любая организация, занимающаяся переводами с иностранных языков, может поступить таким же образом. МВД не раз заявляло, что Международные водительские удостоверения - это просто чей-то бизнес. Но сами не берутся, как контролирующий госорган, взять на себя полномочия по выдаче официальных переводов
15.08.2025, 08:16
