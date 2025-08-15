Из зарплат убирают почти все удержания: сколько денег теперь будут получать казахстанцы

Қазақ тіліне аудару

С 1 января 2026 года в стране вступит в силу новый Налоговый кодекс, который кардинально изменит систему налоговых вычетов. Большинство действующих льгот будет отменено, а казахстанцам останется лишь три вида вычетов, включая увеличенный базовый, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

gov.kz

Какие вычеты отменят

Сегодня налогоплательщики в Казахстане могут пользоваться множеством вычетов — на оплату лечения, обучения, погашение ипотеки, а также для многодетных семей и других категорий граждан. Эти льготы позволяют уменьшить налоговую нагрузку и сэкономить часть дохода.

Однако с 2026 года все так называемые «прочие» вычеты будут упразднены. Это решение власти объясняют «оптимизацией» налоговой системы и упрощением порядка расчётов.

Какие вычеты останутся

После реформы у граждан сохранится право только на три вида налоговых вычетов:

Базовый налоговый вычет — применяется ко всем работающим автоматически. Вычет социальных платежей — исключает из налогооблагаемой базы суммы, которые идут на пенсионные и страховые взносы (для работников по договорам ГПХ также учитываются соцотчисления). Социальный налоговый вычет — положен отдельным категориям граждан, включая людей с инвалидностью и ветеранов.

Как изменится размер базового вычета

Сейчас базовый налоговый вычет составляет 14 месячных расчетных показателей (МРП) в месяц. С 2026 года его размер увеличится более чем в два раза — до 30 МРП в месяц, но не выше 360 МРП в год.

Социальный налоговый вычет: кто сможет получить

Размер социального вычета останется прежним — 882 МРП. Им смогут пользоваться:

люди с инвалидностью 3 группы;

родители и опекуны детей с инвалидностью;

ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;

ветераны боевых действий;

некоторые труженики тыла.

Отдельные категории имеют право на вычет в 882 МРП:

один из родителей, опекунов или попечителей ребёнка с инвалидностью — за каждого такого ребёнка до 18 лет;

один из родителей или опекунов лица с инвалидностью с детства — без ограничения по возрасту;

усыновители (удочерители) — за каждого ребёнка до 18 лет;

приёмные родители — за детей-сирот или детей без попечения родителей на весь срок договора.

Кроме того, люди с инвалидностью 1 и 2 групп смогут рассчитывать на льготу в 5 000 МРП.

Как налоговый вычет помогает сэкономить

Вычет не является прямой выплатой — он уменьшает сумму дохода, с которой рассчитывается индивидуальный подоходный налог (ИПН).

Пример расчёта:

Работник получает 200 000 тенге.

Из этой суммы удерживается 10% в пенсионный фонд и 2% на медицинское страхование.

Применяется базовый вычет в 30 МРП.

Налогооблагаемая сумма — 58 040 тенге, с которой берут ИПН в размере 10%.

В итоге на руки сотрудник получает 170 196 тенге.

Для сравнения: при действующем вычете в 14 МРП на руки выходило бы лишь 163 905 тенге.

Рост МРП увеличит выгоду

Поскольку с 2026 года МРП вырастет, сумма вычетов также станет больше. Это значит, что даже при неизменной зарплате работники получат на руки больше средств за счёт сокращения налогооблагаемой базы.