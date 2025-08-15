Из зарплат убирают почти все удержания: сколько денег теперь будут получать казахстанцы

С 1 января 2026 года в стране вступит в силу новый Налоговый кодекс, который кардинально изменит систему налоговых вычетов. Большинство действующих льгот будет отменено, а казахстанцам останется лишь три вида вычетов, включая увеличенный базовый, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Сегодня налогоплательщики в Казахстане могут пользоваться множеством вычетов — на оплату лечения, обучения, погашение ипотеки, а также для многодетных семей и других категорий граждан. Эти льготы позволяют уменьшить налоговую нагрузку и сэкономить часть дохода.
Однако с 2026 года все так называемые «прочие» вычеты будут упразднены. Это решение власти объясняют «оптимизацией» налоговой системы и упрощением порядка расчётов.
После реформы у граждан сохранится право только на три вида налоговых вычетов:
Базовый налоговый вычет — применяется ко всем работающим автоматически.
Вычет социальных платежей — исключает из налогооблагаемой базы суммы, которые идут на пенсионные и страховые взносы (для работников по договорам ГПХ также учитываются соцотчисления).
Социальный налоговый вычет — положен отдельным категориям граждан, включая людей с инвалидностью и ветеранов.
Сейчас базовый налоговый вычет составляет 14 месячных расчетных показателей (МРП) в месяц. С 2026 года его размер увеличится более чем в два раза — до 30 МРП в месяц, но не выше 360 МРП в год.
Размер социального вычета останется прежним — 882 МРП. Им смогут пользоваться:
люди с инвалидностью 3 группы;
родители и опекуны детей с инвалидностью;
ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;
ветераны боевых действий;
некоторые труженики тыла.
Отдельные категории имеют право на вычет в 882 МРП:
один из родителей, опекунов или попечителей ребёнка с инвалидностью — за каждого такого ребёнка до 18 лет;
один из родителей или опекунов лица с инвалидностью с детства — без ограничения по возрасту;
усыновители (удочерители) — за каждого ребёнка до 18 лет;
приёмные родители — за детей-сирот или детей без попечения родителей на весь срок договора.
Кроме того, люди с инвалидностью 1 и 2 групп смогут рассчитывать на льготу в 5 000 МРП.
Вычет не является прямой выплатой — он уменьшает сумму дохода, с которой рассчитывается индивидуальный подоходный налог (ИПН).
Пример расчёта:
Работник получает 200 000 тенге.
Из этой суммы удерживается 10% в пенсионный фонд и 2% на медицинское страхование.
Применяется базовый вычет в 30 МРП.
Налогооблагаемая сумма — 58 040 тенге, с которой берут ИПН в размере 10%.
В итоге на руки сотрудник получает 170 196 тенге.
Для сравнения: при действующем вычете в 14 МРП на руки выходило бы лишь 163 905 тенге.
Поскольку с 2026 года МРП вырастет, сумма вычетов также станет больше. Это значит, что даже при неизменной зарплате работники получат на руки больше средств за счёт сокращения налогооблагаемой базы.
