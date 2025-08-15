«Неравные условия для Казахстана»: премьер потребовал убрать барьеры в ЕАЭС

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Евразийского межправительственного совета заявил, что казахстанские производители и перевозчики продолжают сталкиваться с серьезными преградами внутри Евразийского экономического союза. Среди основных проблем он выделил двойное налогообложение, скрытые ограничения на транзит и доступ к госзакупкам, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Бектенов предложил сконцентрировать усилия Союза в четырех стратегических направлениях.
Премьер-министр напомнил, что в 2024 году товарооборот Казахстана с партнерами по ЕАЭС составил $97 млрд, что на 87% выше показателей начала сотрудничества. Доля Союза в общей торговле страны достигла 21%.
Он подчеркнул, что общий рынок госзакупок стран ЕАЭС оценивается примерно в $135 млрд в год. С 2020 года действуют единые правила обеспечения национального режима в закупках промышленной продукции, однако на практике партнеры часто вводят дополнительные требования, которые становятся непреодолимыми для поставщиков из других стран.
«Призываем партнеров обеспечивать равный доступ наших компаний к госзакупкам и избегать дискриминационных условий», — отметил Бектенов.
По словам премьера, несмотря на декларируемую открытость евразийского рынка, казахстанские компании сталкиваются с ветеринарными, санитарными и таможенными проверками, которые фактически ограничивают движение товаров.
Также сохраняются признаки двойного налогообложения и случаи, когда транзит по территории государств-членов проходит с препятствиями.
Бектенов напомнил, что ключевая цель ЕАЭС — свободное движение товаров, услуг и капитала, и призвал Евразийскую экономическую комиссию продолжить работу по устранению барьеров.
Премьер-министр отметил, что страны Союза обладают выгодным географическим положением в центре Евразии и связаны крупными транспортными коридорами — Север–Юг и Восток–Запад. Активно развивается и Транскаспийский международный маршрут.
Он предложил рассмотреть новые проекты, в которых будут заинтересованы все страны региона. В качестве примера Бектенов выделил строительство трансафганской железной дороги Тургунди – Герат, способной перевозить до 10 млн тонн грузов в направлении пакистанского порта Карачи. Также он упомянул и другие инфраструктурные инициативы в Афганистане.
Бектенов предложил активнее использовать меморандумы о взаимопонимании для установления рабочих механизмов экономической интеграции с внешними партнерами. Он рекомендовал определить перечень перспективных стран и разработать планы совместных мероприятий.
Казахстан, по его словам, приветствует расширение взаимодействия с ЕАБР, Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) и межгосударственным банком СНГ. Благодаря этим институтам уже реализованы крупные цифровые проекты, например, «Работа без границ».
В сентябре в Астане планируется открытие штаб-квартиры ЕФСР, преобразованного в самостоятельную международную организацию с полномочиями финансировать инфраструктурные проекты.
