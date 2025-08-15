От машины до сигары: за что в Казахстане выставят счет на миллионы

Комитет государственных доходов Министерства финансов опубликовал разъяснения по налогу на роскошь, включая критерии, ставки и льготы. Информация представлена в формате наиболее популярных вопросов и ответов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Под налог на роскошь попадают следующие виды имущества и товаров:
Автомобили — стоимостью от 18 000 МРП (свыше 70 млн тенге).
Яхты и самолеты — от 24 000 МРП (100 млн тенге и выше).
Алкоголь — стоимостью более 500 000 тенге.
Сигары — дороже 10 000 тенге за штуку.
Недвижимость — если совокупная стоимость всех объектов у одного владельца превышает 450 млн тенге (по налогооблагаемой, а не рыночной цене).
Размер налога зависит от категории имущества:
Автомобили от 18 000 МРП — налог плюс акциз в размере 10% от стоимости.
Яхты и самолеты от 24 000 МРП — налог плюс акциз 10% от стоимости.
Алкоголь дороже 500 000 тенге — налог и акциз 10% за литр.
Сигары дороже 10 000 тенге — налог и акциз 10% за штуку.
Недвижимость дороже 450 млн тенге — 2 946 600 тенге плюс 2% от суммы, превышающей лимит.
Если у собственника несколько квартир, домов или дач, налог на роскошь начисляется, если их общая стоимость превышает 450 млн тенге.
Пример:
Если совокупная стоимость имущества составляет 500 млн тенге, то налог составит:
2 946 600 тенге + 2% от 50 млн тенге.
Если же сумма меньше 450 млн тенге, налог рассчитывается по каждому объекту отдельно.
Для легковых авто предусмотрены налоговые скидки в зависимости от срока эксплуатации:
Свыше 10 лет — снижение налога на 30%.
Свыше 20 лет — снижение налога на 50%.
Дополнительная льгота предоставляется сельхозпроизводителям (СНР КХ) на один пикап.
Отменена повышенная ставка для авто, ввезенных или купленных после 31 декабря 2013 года.
Упразднена система текущих платежей — теперь подается только годовая декларация.
Комментарии0 комментарий(ев)