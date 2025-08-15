От машины до сигары: за что в Казахстане выставят счет на миллионы

Қазақ тіліне аудару

Комитет государственных доходов Министерства финансов опубликовал разъяснения по налогу на роскошь, включая критерии, ставки и льготы. Информация представлена в формате наиболее популярных вопросов и ответов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Что относится к категории роскоши

Под налог на роскошь попадают следующие виды имущества и товаров:

Автомобили — стоимостью от 18 000 МРП (свыше 70 млн тенге).

Яхты и самолеты — от 24 000 МРП (100 млн тенге и выше).

Алкоголь — стоимостью более 500 000 тенге.

Сигары — дороже 10 000 тенге за штуку.

Недвижимость — если совокупная стоимость всех объектов у одного владельца превышает 450 млн тенге (по налогооблагаемой, а не рыночной цене).

Как рассчитывается налог

Размер налога зависит от категории имущества:

Автомобили от 18 000 МРП — налог плюс акциз в размере 10% от стоимости.

Яхты и самолеты от 24 000 МРП — налог плюс акциз 10% от стоимости.

Алкоголь дороже 500 000 тенге — налог и акциз 10% за литр.

Сигары дороже 10 000 тенге — налог и акциз 10% за штуку.

Недвижимость дороже 450 млн тенге — 2 946 600 тенге плюс 2% от суммы, превышающей лимит.

Несколько объектов недвижимости: когда платить налог

Если у собственника несколько квартир, домов или дач, налог на роскошь начисляется, если их общая стоимость превышает 450 млн тенге.

Пример:

Если совокупная стоимость имущества составляет 500 млн тенге, то налог составит:

2 946 600 тенге + 2% от 50 млн тенге.

Если же сумма меньше 450 млн тенге, налог рассчитывается по каждому объекту отдельно.

Льготы для старых автомобилей

Для легковых авто предусмотрены налоговые скидки в зависимости от срока эксплуатации:

Свыше 10 лет — снижение налога на 30%.

Свыше 20 лет — снижение налога на 50%.

