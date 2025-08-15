18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.08.2025, 14:01

От машины до сигары: за что в Казахстане выставят счет на миллионы

Новости Казахстана 0 469

Комитет государственных доходов Министерства финансов опубликовал разъяснения по налогу на роскошь, включая критерии, ставки и льготы. Информация представлена в формате наиболее популярных вопросов и ответов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

Что относится к категории роскоши

Под налог на роскошь попадают следующие виды имущества и товаров:

  • Автомобили — стоимостью от 18 000 МРП (свыше 70 млн тенге).

  • Яхты и самолеты — от 24 000 МРП (100 млн тенге и выше).

  • Алкоголь — стоимостью более 500 000 тенге.

  • Сигары — дороже 10 000 тенге за штуку.

  • Недвижимость — если совокупная стоимость всех объектов у одного владельца превышает 450 млн тенге (по налогооблагаемой, а не рыночной цене).

Как рассчитывается налог

Размер налога зависит от категории имущества:

  • Автомобили от 18 000 МРП — налог плюс акциз в размере 10% от стоимости.

  • Яхты и самолеты от 24 000 МРП — налог плюс акциз 10% от стоимости.

  • Алкоголь дороже 500 000 тенге — налог и акциз 10% за литр.

  • Сигары дороже 10 000 тенге — налог и акциз 10% за штуку.

  • Недвижимость дороже 450 млн тенге — 2 946 600 тенге плюс 2% от суммы, превышающей лимит.

Несколько объектов недвижимости: когда платить налог

Если у собственника несколько квартир, домов или дач, налог на роскошь начисляется, если их общая стоимость превышает 450 млн тенге.

Пример:
Если совокупная стоимость имущества составляет 500 млн тенге, то налог составит:
2 946 600 тенге + 2% от 50 млн тенге.
Если же сумма меньше 450 млн тенге, налог рассчитывается по каждому объекту отдельно.

Льготы для старых автомобилей

Для легковых авто предусмотрены налоговые скидки в зависимости от срока эксплуатации:

  • Свыше 10 лет — снижение налога на 30%.

  • Свыше 20 лет — снижение налога на 50%.

Другие изменения по налогу на транспорт

  • Дополнительная льгота предоставляется сельхозпроизводителям (СНР КХ) на один пикап.

  • Отменена повышенная ставка для авто, ввезенных или купленных после 31 декабря 2013 года.

  • Упразднена система текущих платежей — теперь подается только годовая декларация.

0
0
0
