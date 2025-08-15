18+
Курьеры и таксисты: исследование платформенной экономики в Казахстане

Новости Казахстана

Платформенная экономика в Казахстане превратилась в полноценный сектор, влияющий на жизнь сотен тысяч людей. Более полумиллиона казахстанцев — от студентов до опытных водителей — сегодня зарабатывают через онлайн-платформы. Ключевые направления — доставка и такси, среди лидеров рынка — «Яндекс.Go», InDriver, Wolt, Glovo и казахстанский сервис Chocofood/Рядом. Исследование Urban Forum Kazakhstan показало, как устроена жизнь платформенных работников и какие трудности они преодолевают на ежедневной основе. Основными фактами делимся с вами далее, полный текст исследования можно прочитать здесь.

Фото: urbanforum.kz
Фото: urbanforum.kz

Платформенная работа открывает возможность гибко выстраивать день, совмещая заработок с учёбой, основной работой или семейными обязанностями. Курьеры начинают смену с утренних заказов, оценивая загруженность улиц и особенности районов, планируя маршруты так, чтобы вовремя доставлять еду и при этом снижать нагрузку на себя. Водители такси выстраивают смены вокруг часовых пиков и периодов ожидания между заказами, стараясь максимально использовать каждый час.

 Среднее количество заказов у курьеров колеблется от пяти за короткий трёхчасовой день до пятнадцати при более длинной смене, водители такси совершают в среднем 3,7 поездки в час, а их доход формируется не только за счёт поездок, но и за счёт бонусов и чаевых. По наблюдениям Urban Forum, большинство участников рынка называют гибкий график ключевым преимуществом платформ, позволяющим контролировать собственный день и совмещать работу с личными планами.

 Одновременно работа на платформах сопряжена с рядом сложностей. Курьеры сталкиваются с физической нагрузкой, постоянным движением по городу и моральной усталостью, особенно в период интенсивного потока заказов. Водители такси испытывают стресс при взаимодействии с недовольными клиентами, которые возмущаются высокой стоимостью поездки или задержкой, а отмена заказов приводит к потере баллов в приложении, что воспринимается как дополнительный фактор давления. Эти аспекты формируют ежедневный баланс между гибкостью работы и необходимостью управлять нагрузкой, эмоционально настраиваться и сохранять высокий уровень обслуживания клиентов.

 Особенности платформ

Глубинные интервью с курьерами показали, что каждая платформа формирует свой опыт работы, влияя на интенсивность смен и качество сервиса. 

На «Яндекс.Go» курьеры отмечают высокую плотность потока заказов и простоту регистрации, что позволяет минимизировать простои и повышает доход за смену. Wolt собирает обратную связь от курьеров в конце каждого рабочего дня: оценивается работа приложения, взаимодействие с ресторанами, клиенты и все ситуации, произошедшие в течение смены, что помогает быстро выявлять проблемы и улучшать сервис. На Glovo курьеры выделяют низкую комиссию, которая делает доход более предсказуемым и привлекательным при интенсивной работе.

 

В сфере такси «Яндекс.Go» привлекает водителей удобством приложений, высокой плотностью потока заказов, стабильностью оплаты и простотой регистрации. InDriver выделяется более мягкими требованиями к транспортному средству и бонусами в отдельные периоды, стимулируя выход на линию. Например, в предновогодний период водителю начислялись бонусы за выполнение 15 заказов, тогда как «Яндекс» начислял их только за 70 выполненных поездок.

