Смертельный ужин: как долг в ресторане обернулся зверским убийством в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В Жетысу области завершилось рассмотрение громкого уголовного дела о жестоком убийстве, совершённом с целью скрыть другое преступление. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал подсудимого виновным в убийстве, краже и умышленном уничтожении чужого имущества, сообщает Lada.kz.

Фото: Pinterest

Не хватило денег в ресторане — решил украсть

По данным суда, в мае 2025 года житель Казахстана приехал в Талдыкорган по личным делам и остановился в местной гостинице. В её ресторане он сделал заказ, но расплатиться полностью не смог. С администрацией удалось договориться, что долг будет погашен на следующий день.

Однако позже у мужчины возник умысел похитить деньги с ресепшена, чтобы рассчитаться по счёту. Дождавшись, когда администратор уснёт, он отключил электричество и начал обыскивать стойку регистрации. Не найдя наличных, похитил банковский терминал.

Конфликт, переросший в убийство

Во время кражи от шума проснулась администратор. Увидев мужчину, она вернулась в свою комнату за телефоном, чтобы вызвать полицию. Подсудимый выхватил у неё аппарат, повалил женщину на кровать и несколько раз ударил.

После этого он схватил огнетушитель и нанёс 4–5 сильных ударов по голове жертвы. Не остановившись, использовал ножницы, нанеся множественные ранения, от которых женщина скончалась на месте.

Сокрытие следов и поджог

Забрав мобильные телефоны администратора и владельца гостиницы, преступник заметил камеры видеонаблюдения. Чтобы уничтожить улики, он поджёг стойку регистрации и скрылся.

Судебный приговор и компенсация ущерба

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы. В пользу потерпевших с него взыскано более 18 миллионов тенге в качестве компенсации материального и морального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.