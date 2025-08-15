Война или мир: что ждет Казахстан после переговоров Путина и Трампа

Қазақ тіліне аудару

В Анкоридже, на самом краю американской территории, проходит встреча, которая может стать переломной в российско-американских отношениях и повлиять на глобальную политику. Действующий президент США Дональд Трамп оценивает вероятность успеха переговоров в 75%, а в России и мире внимательно следят за развитием событий. Известный казахстанский банкир и экономист Алмас Чукин поделился с Digital Business своим прогнозом и оценил, как возможные договоренности могут отразиться на России и Казахстане.

Полная непредсказуемость исхода

Аналитики сходятся в одном — будущий результат встречи невозможно просчитать. По словам Чукина, стратегическое мышление Трампа, внутренняя политическая обстановка и высокая цена переговоров создают атмосферу «игры в покер», где лучше не раскрывать карты раньше времени.

«Самое правильное — признать, что ситуация полностью непредсказуема. В такой обстановке лучше действовать осторожно и минимизировать риски», — отметил банкир.

Два ключевых фактора — технологии и финансы

Чукин подчеркивает, что даже при мирном исходе конфликта Россия столкнется с долгосрочными проблемами в двух сферах:

Технологическая деградация

Санкции и изоляция от глобального научно-технического прогресса уже подрывают возможности страны. Попытки создать отечественные аналоги мировых ИТ-продуктов он считает несостоятельными, напоминая опыт СССР.

«Опираться только на собственные силы, отрезав себя от мировых технологий, — путь в никуда», — подчеркнул он. Финансовая уязвимость

Даже при окончании войны экономика России не сможет быстро восстановиться. В Казахстане, по словам эксперта, ситуация выгоднее: страна интегрируется в мировые технологические тренды, включая запуск Starlink.

Три «финансовые катастрофы» России

Чукин выделяет три критических проблемы, которые ставят страну на грань системного кризиса:

Потеря золотовалютных резервов

Замороженные 300 млрд долларов могут так и не вернуться, что ставит под вопрос стабильность рубля.

Истощение Фонда национального благосостояния (ФНБ)

Ликвидные средства фонда расходуются со скоростью до 100 млрд долларов в год, а бюджетный дефицит уже втрое выше планового.

Кризис фондового рынка

Привлечение инвестиций стало почти невозможным, доверие подорвано, а значительная часть бюджета уходит на военные расходы, что в перспективе приведет к структурным проблемам.

Даже при успехе переговоров инвесторы не вернутся быстро

Банкир считает, что оптимистичный сценарий — единственный, который стоит обсуждать, но он не означает моментального экономического восстановления.

«Даже если договорятся, пройдет много лет, прежде чем инвесторы снова зайдут в Россию. Банки будут требовать повышенную премию за риск, а компании предпочтут не строить долгосрочные проекты», — объяснил Чукин.

Для Казахстана это означает, что бизнес, перебравшийся из России, вряд ли массово вернется обратно.

Военные деньги и бизнес-реальность

Военные заказы дали краткосрочную поддержку части российского бизнеса, однако такой рост Чукин называет «без будущего».

«Трактор пашет землю, а танк доехал, сгорел — и все. Это одноразовый вклад в экономику», — пояснил он.

Частные компании, особенно в технологической сфере, нашли новые возможности за пределами России и не спешат возвращаться. Казахстан стал для них удобной площадкой: сохраняется доступ к российскому рынку, но минимизированы политические риски.

Экономика выживет, но трансформация неизбежна

По словам Чукина, экономика, подобно вирусу, находит способы адаптироваться. Однако для России это будет долгий и болезненный процесс, даже если в Анкоридже прозвучат обнадеживающие заявления.