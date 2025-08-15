Война или мир: что ждет Казахстан после переговоров Путина и Трампа

В Анкоридже, на самом краю американской территории, проходит встреча, которая может стать переломной в российско-американских отношениях и повлиять на глобальную политику. Действующий президент США Дональд Трамп оценивает вероятность успеха переговоров в 75%, а в России и мире внимательно следят за развитием событий. Известный казахстанский банкир и экономист Алмас Чукин поделился с Digital Business своим прогнозом и оценил, как возможные договоренности могут отразиться на России и Казахстане, передает Lada.kz.
Аналитики сходятся в одном — будущий результат встречи невозможно просчитать. По словам Чукина, стратегическое мышление Трампа, внутренняя политическая обстановка и высокая цена переговоров создают атмосферу «игры в покер», где лучше не раскрывать карты раньше времени.
«Самое правильное — признать, что ситуация полностью непредсказуема. В такой обстановке лучше действовать осторожно и минимизировать риски», — отметил банкир.
Чукин подчеркивает, что даже при мирном исходе конфликта Россия столкнется с долгосрочными проблемами в двух сферах:
Технологическая деградация
Санкции и изоляция от глобального научно-технического прогресса уже подрывают возможности страны. Попытки создать отечественные аналоги мировых ИТ-продуктов он считает несостоятельными, напоминая опыт СССР.
«Опираться только на собственные силы, отрезав себя от мировых технологий, — путь в никуда», — подчеркнул он.
Финансовая уязвимость
Даже при окончании войны экономика России не сможет быстро восстановиться. В Казахстане, по словам эксперта, ситуация выгоднее: страна интегрируется в мировые технологические тренды, включая запуск Starlink.
Чукин выделяет три критических проблемы, которые ставят страну на грань системного кризиса:
Потеря золотовалютных резервов
Замороженные 300 млрд долларов могут так и не вернуться, что ставит под вопрос стабильность рубля.
Истощение Фонда национального благосостояния (ФНБ)
Ликвидные средства фонда расходуются со скоростью до 100 млрд долларов в год, а бюджетный дефицит уже втрое выше планового.
Кризис фондового рынка
Привлечение инвестиций стало почти невозможным, доверие подорвано, а значительная часть бюджета уходит на военные расходы, что в перспективе приведет к структурным проблемам.
Банкир считает, что оптимистичный сценарий — единственный, который стоит обсуждать, но он не означает моментального экономического восстановления.
«Даже если договорятся, пройдет много лет, прежде чем инвесторы снова зайдут в Россию. Банки будут требовать повышенную премию за риск, а компании предпочтут не строить долгосрочные проекты», — объяснил Чукин.
Для Казахстана это означает, что бизнес, перебравшийся из России, вряд ли массово вернется обратно.
Военные заказы дали краткосрочную поддержку части российского бизнеса, однако такой рост Чукин называет «без будущего».
«Трактор пашет землю, а танк доехал, сгорел — и все. Это одноразовый вклад в экономику», — пояснил он.
Частные компании, особенно в технологической сфере, нашли новые возможности за пределами России и не спешат возвращаться. Казахстан стал для них удобной площадкой: сохраняется доступ к российскому рынку, но минимизированы политические риски.
По словам Чукина, экономика, подобно вирусу, находит способы адаптироваться. Однако для России это будет долгий и болезненный процесс, даже если в Анкоридже прозвучат обнадеживающие заявления.
