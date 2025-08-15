18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.87
632.01
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.08.2025, 16:39

Война или мир: что ждет Казахстан после переговоров Путина и Трампа

Новости Казахстана 0 995

В Анкоридже, на самом краю американской территории, проходит встреча, которая может стать переломной в российско-американских отношениях и повлиять на глобальную политику. Действующий президент США Дональд Трамп оценивает вероятность успеха переговоров в 75%, а в России и мире внимательно следят за развитием событий. Известный казахстанский банкир и экономист Алмас Чукин поделился с Digital Business своим прогнозом и оценил, как возможные договоренности могут отразиться на России и Казахстане, передает Lada.kz. 

 

Фото: stanradar.com
Фото: stanradar.com

Полная непредсказуемость исхода

Аналитики сходятся в одном — будущий результат встречи невозможно просчитать. По словам Чукина, стратегическое мышление Трампа, внутренняя политическая обстановка и высокая цена переговоров создают атмосферу «игры в покер», где лучше не раскрывать карты раньше времени.

«Самое правильное — признать, что ситуация полностью непредсказуема. В такой обстановке лучше действовать осторожно и минимизировать риски», — отметил банкир.

Два ключевых фактора — технологии и финансы

Чукин подчеркивает, что даже при мирном исходе конфликта Россия столкнется с долгосрочными проблемами в двух сферах:

  1. Технологическая деградация
    Санкции и изоляция от глобального научно-технического прогресса уже подрывают возможности страны. Попытки создать отечественные аналоги мировых ИТ-продуктов он считает несостоятельными, напоминая опыт СССР.
    «Опираться только на собственные силы, отрезав себя от мировых технологий, — путь в никуда», — подчеркнул он.

  2. Финансовая уязвимость
    Даже при окончании войны экономика России не сможет быстро восстановиться. В Казахстане, по словам эксперта, ситуация выгоднее: страна интегрируется в мировые технологические тренды, включая запуск Starlink.

Три «финансовые катастрофы» России

Чукин выделяет три критических проблемы, которые ставят страну на грань системного кризиса:

  • Потеря золотовалютных резервов
    Замороженные 300 млрд долларов могут так и не вернуться, что ставит под вопрос стабильность рубля.

  • Истощение Фонда национального благосостояния (ФНБ)
    Ликвидные средства фонда расходуются со скоростью до 100 млрд долларов в год, а бюджетный дефицит уже втрое выше планового.

  • Кризис фондового рынка
    Привлечение инвестиций стало почти невозможным, доверие подорвано, а значительная часть бюджета уходит на военные расходы, что в перспективе приведет к структурным проблемам.

Даже при успехе переговоров инвесторы не вернутся быстро

Банкир считает, что оптимистичный сценарий — единственный, который стоит обсуждать, но он не означает моментального экономического восстановления.

«Даже если договорятся, пройдет много лет, прежде чем инвесторы снова зайдут в Россию. Банки будут требовать повышенную премию за риск, а компании предпочтут не строить долгосрочные проекты», — объяснил Чукин.

Для Казахстана это означает, что бизнес, перебравшийся из России, вряд ли массово вернется обратно.

Военные деньги и бизнес-реальность

Военные заказы дали краткосрочную поддержку части российского бизнеса, однако такой рост Чукин называет «без будущего».

«Трактор пашет землю, а танк доехал, сгорел — и все. Это одноразовый вклад в экономику», — пояснил он.

Частные компании, особенно в технологической сфере, нашли новые возможности за пределами России и не спешат возвращаться. Казахстан стал для них удобной площадкой: сохраняется доступ к российскому рынку, но минимизированы политические риски.

Экономика выживет, но трансформация неизбежна

По словам Чукина, экономика, подобно вирусу, находит способы адаптироваться. Однако для России это будет долгий и болезненный процесс, даже если в Анкоридже прозвучат обнадеживающие заявления.

6
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…