Цены на бензин и дизель в Казахстане выросли во всех регионах

В июле 2025 года стоимость топлива в Казахстане продолжила рост, затронув все основные марки бензина и дизельное топливо. По данным портала LS, удорожание коснулось как столичных мегаполисов, так и регионов, сообщает Lada.kz.
Средняя цена бензина марки АИ-92 по стране составила 214 тенге за литр, что на 5,9% выше, чем годом ранее.
Жезказган — 220 тенге (+7,3%)
Петропавловск — 219 тенге (+6,8%)
Астана — 218 тенге (+6,3%)
Алматы — 217 тенге (+5,8%)
Шымкент — 204 тенге (+6,8%)
Бензин более высокого класса подорожал до 267 тенге за литр (+5,5%).
Алматы — 277 тенге (+4,6%)
Талдыкорган — 275 тенге (+5,3%)
Петропавловск — 272 тенге (+8,3%)
Астана — 271 тенге (+4,6%)
Шымкент — 259 тенге (+4%)
Средняя стоимость АИ-98 по стране достигла 304 тенге за литр (+4,1%).
Алматы — 321 тенге (+5,9%)
Талдыкорган — 320 тенге (+5,6%)
Астана — 312 тенге (+5%)
Шымкент — 297 тенге (+8%)
Дизель в среднем по Казахстану подорожал до 314 тенге за литр (+7,1%).
Астана и Алматы — 314 тенге (+6,4%)
Шымкент — 307 тенге (+8,5%)
Петропавловск — 318 тенге (+8,5%) — самая высокая цена в стране.
Рост цен на топливо наблюдается во всех регионах и касается всех видов бензина и дизельного топлива. Наибольшие темпы удорожания отмечаются в северных областях и некоторых крупных городах, включая Алматы и Астану.
