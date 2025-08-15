18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.87
632.01
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.08.2025, 17:33

Цены на бензин и дизель в Казахстане выросли во всех регионах

Новости Казахстана 0 1 193

В июле 2025 года стоимость топлива в Казахстане продолжила рост, затронув все основные марки бензина и дизельное топливо. По данным портала LS, удорожание коснулось как столичных мегаполисов, так и регионов, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Подорожание АИ-92

Средняя цена бензина марки АИ-92 по стране составила 214 тенге за литр, что на 5,9% выше, чем годом ранее.

  • Жезказган — 220 тенге (+7,3%)

  • Петропавловск — 219 тенге (+6,8%)

  • Астана — 218 тенге (+6,3%)

  • Алматы — 217 тенге (+5,8%)

  • Шымкент — 204 тенге (+6,8%)

АИ-95 и АИ-96: рост до 267 тенге

Бензин более высокого класса подорожал до 267 тенге за литр (+5,5%).

  • Алматы — 277 тенге (+4,6%)

  • Талдыкорган — 275 тенге (+5,3%)

  • Петропавловск — 272 тенге (+8,3%)

  • Астана — 271 тенге (+4,6%)

  • Шымкент — 259 тенге (+4%)

АИ-98: премиальное топливо в лидерах по цене

Средняя стоимость АИ-98 по стране достигла 304 тенге за литр (+4,1%).

  • Алматы — 321 тенге (+5,9%)

  • Талдыкорган — 320 тенге (+5,6%)

  • Астана — 312 тенге (+5%)

  • Шымкент — 297 тенге (+8%)

Дизельное топливо: рекордное удорожание

Дизель в среднем по Казахстану подорожал до 314 тенге за литр (+7,1%).

  • Астана и Алматы — 314 тенге (+6,4%)

  • Шымкент — 307 тенге (+8,5%)

  • Петропавловск — 318 тенге (+8,5%) — самая высокая цена в стране.

Общая тенденция

Рост цен на топливо наблюдается во всех регионах и касается всех видов бензина и дизельного топлива. Наибольшие темпы удорожания отмечаются в северных областях и некоторых крупных городах, включая Алматы и Астану.

0
8
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…