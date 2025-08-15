Цены на бензин и дизель в Казахстане выросли во всех регионах

Қазақ тіліне аудару

В июле 2025 года стоимость топлива в Казахстане продолжила рост, затронув все основные марки бензина и дизельное топливо. По данным портала LS , удорожание коснулось как столичных мегаполисов, так и регионов, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Подорожание АИ-92

Средняя цена бензина марки АИ-92 по стране составила 214 тенге за литр, что на 5,9% выше, чем годом ранее.

Жезказган — 220 тенге (+7,3%)

Петропавловск — 219 тенге (+6,8%)

Астана — 218 тенге (+6,3%)

Алматы — 217 тенге (+5,8%)

Шымкент — 204 тенге (+6,8%)

АИ-95 и АИ-96: рост до 267 тенге

Бензин более высокого класса подорожал до 267 тенге за литр (+5,5%).

Алматы — 277 тенге (+4,6%)

Талдыкорган — 275 тенге (+5,3%)

Петропавловск — 272 тенге (+8,3%)

Астана — 271 тенге (+4,6%)

Шымкент — 259 тенге (+4%)

АИ-98: премиальное топливо в лидерах по цене

Средняя стоимость АИ-98 по стране достигла 304 тенге за литр (+4,1%).

Алматы — 321 тенге (+5,9%)

Талдыкорган — 320 тенге (+5,6%)

Астана — 312 тенге (+5%)

Шымкент — 297 тенге (+8%)

Дизельное топливо: рекордное удорожание

Дизель в среднем по Казахстану подорожал до 314 тенге за литр (+7,1%).

Астана и Алматы — 314 тенге (+6,4%)

Шымкент — 307 тенге (+8,5%)

Петропавловск — 318 тенге (+8,5%) — самая высокая цена в стране.

Общая тенденция

Рост цен на топливо наблюдается во всех регионах и касается всех видов бензина и дизельного топлива. Наибольшие темпы удорожания отмечаются в северных областях и некоторых крупных городах, включая Алматы и Астану.