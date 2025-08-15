18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.08.2025, 18:32

По 180 тысяч тенге за сына с именем Абай: кто получит выплаты в Казахстане

Новости Казахстана 0 682

В Казахстане семьи, в которых 10 августа 2025 года родились мальчики с именем Абай, получат по 180 тысяч тенге. Выплаты приурочены к 180-летию со дня рождения великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева. Инициатором акции стал фонд Assyltas, сообщает Lada.kz. 

Об этом еще в феврале 2025 года сообщал фонд Assyltas. Условия акции тогда озвучил в своем Instagram бизнесмен Дулат Тастекей.

Сколько семей получат выплаты

По информации фонда, в указанный день в 13 регионах страны на свет появилось 33 мальчика, названных в честь Абая.

  • Наибольшее число именинников зафиксировано в Шымкенте, Кызылординской и Актюбинской областях.

  • Остальные малыши-Абая родились в других регионах, включая столицу и Алматы.

Порядок получения премии

Чтобы получить выплату, родителям необходимо:

  1. Подать заявку на электронную почту фонда Assyltas.

  2. Предоставить подтверждающие документы о рождении ребенка и присвоении имени Абай.

Прием заявок уже стартовал, а перечисление средств обещают произвести в течение месяца.

Символическая акция в честь юбилея

По словам представителей фонда, эта инициатива направлена на популяризацию имени и наследия Абая Кунанбаева среди нового поколения, а также на поддержку молодых семей в первые месяцы после рождения ребенка.

