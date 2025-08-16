В Казахстане готовятся кардинальные изменения в правилах регистрации автомобилей и выдачи номеров

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана предложило внести изменения в порядок первичной регистрации транспортных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на проект документа, опубликованный на портале "Открытые НПА".
Документ носит название «О проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "Электронного правительства" и объектов информатизации». Цель проекта — упростить процесс регистрации автомобилей, особенно для транспортных средств, приобретённых в автосалонах.
Минцифры планирует предоставить следующие возможности через портал «Электронного правительства» и объекты информатизации:
Учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру (VIN);
Выдача свидетельств о регистрации транспортных средств;
Получение государственных регистрационных номерных знаков.
Пилотный проект рассчитан до 31 августа 2026 года. Все желающие могут принять участие в обсуждении предложенных изменений на портале "Открытые НПА" до 2 сентября 2025 года.
