В Казахстане готовятся кардинальные изменения в правилах регистрации автомобилей и выдачи номеров

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана предложило внести изменения в порядок первичной регистрации транспортных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на проект документа, опубликованный на портале "Открытые НПА".

Фото: ortcom.kz

Новый пилотный проект для регистрации через интернет

Документ носит название «О проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "Электронного правительства" и объектов информатизации». Цель проекта — упростить процесс регистрации автомобилей, особенно для транспортных средств, приобретённых в автосалонах.

Какие услуги будут доступны онлайн

Минцифры планирует предоставить следующие возможности через портал «Электронного правительства» и объекты информатизации:

Учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру (VIN);

Выдача свидетельств о регистрации транспортных средств;

Получение государственных регистрационных номерных знаков.

Сроки и обсуждение изменений

Пилотный проект рассчитан до 31 августа 2026 года. Все желающие могут принять участие в обсуждении предложенных изменений на портале "Открытые НПА" до 2 сентября 2025 года.