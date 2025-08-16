18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.87
632.01
6.76
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.08.2025, 19:28

В Казахстане готовятся кардинальные изменения в правилах регистрации автомобилей и выдачи номеров

Новости Казахстана 0 884

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана предложило внести изменения в порядок первичной регистрации транспортных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на проект документа, опубликованный на портале "Открытые НПА".

Фото: ortcom.kz
Фото: ortcom.kz

Новый пилотный проект для регистрации через интернет

Документ носит название «О проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "Электронного правительства" и объектов информатизации». Цель проекта — упростить процесс регистрации автомобилей, особенно для транспортных средств, приобретённых в автосалонах.

Какие услуги будут доступны онлайн

Минцифры планирует предоставить следующие возможности через портал «Электронного правительства» и объекты информатизации:

  • Учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру (VIN);

  • Выдача свидетельств о регистрации транспортных средств;

  • Получение государственных регистрационных номерных знаков.

Сроки и обсуждение изменений

Пилотный проект рассчитан до 31 августа 2026 года. Все желающие могут принять участие в обсуждении предложенных изменений на портале "Открытые НПА" до 2 сентября 2025 года.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…