Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.08.2025, 20:31

Сможете ли вы прожить на 100 тыс. тенге в месяц в Казахстане?

Новости Казахстана

В Казахстане стоимость жизни продолжает расти, и сумма, которая раньше обеспечивала полноценное питание на месяц, теперь может не хватать даже на пару недель. Аналитики из EconomyKZ выяснили, что уровень «комфорта» при доходе в 100 тыс. тенге сильно зависит от региона проживания, сообщает Lada.kz. 

Где 100 тыс. тенге — «комфортный» доход

По данным экспертов, жить на 100 тыс. тенге в месяц наиболее комфортно в следующих регионах:

  • Алматинская область

  • Атырауская область

  • Жамбылская область

  • Кызылординская область

  • Туркестанская область

  • Жетісу

  • Шымкент

В этих областях средний доход на человека ниже 100 тыс. тенге, поэтому обладатели такой суммы фактически зарабатывают выше среднего по региону.

Основные расходы при «комфортной» жизни

В «дешевых» регионах 100 тыс. тенге позволяют покрыть все ключевые расходы на одного человека:

  • Продукты питания: около 30 000 тенге

  • Мясо и рыба: 17 000 тенге

  • Коммунальные услуги: 6 500–8 000 тенге

  • Развлечения: около 4 000 тенге

  • Транспорт и связь: 7 000–8 000 тенге

Среднестатистический доход в других регионах

В областях Абай, Ұлытау, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская 100 тыс. тенге соответствует среднему доходу «местного жителя».

На эти деньги можно покрыть:

  • Продукты и одежду

  • Бытовую химию и мелкие покупки

  • Оплату жилья и коммунальных услуг

  • Парикмахерские и ремонтные услуги

  • Посещение кафе и развлечений

  • Обязательные платежи, например, налоги и кредиты

Таким образом, проживание на 100 тыс. тенге возможно, но без особого комфорта.

Регионы, где 100 тыс. тенге недостаточно

В крупных городах и некоторых областях ситуация значительно сложнее. В Алматы, Астане, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях с доходом в 100 тыс. тенге о комфорте говорить не приходится.

  • Деньги едва хватит на базовые продукты

  • Развлечения и кафе остаются недоступными

  • Крупные покупки, например, бытовая техника или мебель, практически исключены

Главная проблема: жильё

Особое внимание стоит уделить расходам на жильё. Не все казахстанцы имеют собственные квартиры, и многим приходится арендовать жильё.

  • В Алматы и Астане арендовать квартиру за 100 тыс. тенге в месяц практически невозможно

  • Цены на жильё в этих городах продолжают расти

  • Вывод: прожить на 100 тыс. тенге реально только при наличии собственного жилья

Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Жили и живём назло статистам эгономистам...
16.08.2025, 03:44
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

