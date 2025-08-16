Сможете ли вы прожить на 100 тыс. тенге в месяц в Казахстане?

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане стоимость жизни продолжает расти, и сумма, которая раньше обеспечивала полноценное питание на месяц, теперь может не хватать даже на пару недель. Аналитики из EconomyKZ выяснили, что уровень «комфорта» при доходе в 100 тыс. тенге сильно зависит от региона проживания, сообщает Lada.kz.

© Sputnik / Абзал Калиев

Где 100 тыс. тенге — «комфортный» доход

По данным экспертов, жить на 100 тыс. тенге в месяц наиболее комфортно в следующих регионах:

Алматинская область

Атырауская область

Жамбылская область

Кызылординская область

Туркестанская область

Жетісу

Шымкент

В этих областях средний доход на человека ниже 100 тыс. тенге, поэтому обладатели такой суммы фактически зарабатывают выше среднего по региону.

Основные расходы при «комфортной» жизни

В «дешевых» регионах 100 тыс. тенге позволяют покрыть все ключевые расходы на одного человека:

Продукты питания: около 30 000 тенге

Мясо и рыба: 17 000 тенге

Коммунальные услуги: 6 500–8 000 тенге

Развлечения: около 4 000 тенге

Транспорт и связь: 7 000–8 000 тенге

Среднестатистический доход в других регионах

В областях Абай, Ұлытау, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская 100 тыс. тенге соответствует среднему доходу «местного жителя».

На эти деньги можно покрыть:

Продукты и одежду

Бытовую химию и мелкие покупки

Оплату жилья и коммунальных услуг

Парикмахерские и ремонтные услуги

Посещение кафе и развлечений

Обязательные платежи, например, налоги и кредиты

Таким образом, проживание на 100 тыс. тенге возможно, но без особого комфорта.

Регионы, где 100 тыс. тенге недостаточно

В крупных городах и некоторых областях ситуация значительно сложнее. В Алматы, Астане, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях с доходом в 100 тыс. тенге о комфорте говорить не приходится.

Деньги едва хватит на базовые продукты

Развлечения и кафе остаются недоступными

Крупные покупки, например, бытовая техника или мебель, практически исключены

Главная проблема: жильё

Особое внимание стоит уделить расходам на жильё. Не все казахстанцы имеют собственные квартиры, и многим приходится арендовать жильё.