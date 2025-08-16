Сможете ли вы прожить на 100 тыс. тенге в месяц в Казахстане?

В Казахстане стоимость жизни продолжает расти, и сумма, которая раньше обеспечивала полноценное питание на месяц, теперь может не хватать даже на пару недель. Аналитики из EconomyKZ выяснили, что уровень «комфорта» при доходе в 100 тыс. тенге сильно зависит от региона проживания, сообщает Lada.kz.
По данным экспертов, жить на 100 тыс. тенге в месяц наиболее комфортно в следующих регионах:
Алматинская область
Атырауская область
Жамбылская область
Кызылординская область
Туркестанская область
Жетісу
Шымкент
В этих областях средний доход на человека ниже 100 тыс. тенге, поэтому обладатели такой суммы фактически зарабатывают выше среднего по региону.
В «дешевых» регионах 100 тыс. тенге позволяют покрыть все ключевые расходы на одного человека:
Продукты питания: около 30 000 тенге
Мясо и рыба: 17 000 тенге
Коммунальные услуги: 6 500–8 000 тенге
Развлечения: около 4 000 тенге
Транспорт и связь: 7 000–8 000 тенге
В областях Абай, Ұлытау, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская 100 тыс. тенге соответствует среднему доходу «местного жителя».
На эти деньги можно покрыть:
Продукты и одежду
Бытовую химию и мелкие покупки
Оплату жилья и коммунальных услуг
Парикмахерские и ремонтные услуги
Посещение кафе и развлечений
Обязательные платежи, например, налоги и кредиты
Таким образом, проживание на 100 тыс. тенге возможно, но без особого комфорта.
В крупных городах и некоторых областях ситуация значительно сложнее. В Алматы, Астане, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях с доходом в 100 тыс. тенге о комфорте говорить не приходится.
Деньги едва хватит на базовые продукты
Развлечения и кафе остаются недоступными
Крупные покупки, например, бытовая техника или мебель, практически исключены
Особое внимание стоит уделить расходам на жильё. Не все казахстанцы имеют собственные квартиры, и многим приходится арендовать жильё.
В Алматы и Астане арендовать квартиру за 100 тыс. тенге в месяц практически невозможно
Цены на жильё в этих городах продолжают расти
Вывод: прожить на 100 тыс. тенге реально только при наличии собственного жилья
Комментарии1 комментарий(ев)