Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.08.2025, 09:46

Душившую ребенка воспитательницу детского сада отправили в тюрьму

Новости Казахстана 0 479

В Алматы воспитательницу, которая душила ребенка в детском саду, отправили в тюрьму. Инцидент произошел еще полгода назад. Сотрудница частного дошкольного учреждения зажала рот мальчику и не давала ему дышать. Таким способом, как выяснилось в суде, женщина пыталась успокоить четырехлетнего малыша, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал КТК.
 

Кадр из видео
Кадр из видео

Сама воспитательница на суде расплакалась и попросила прощения у отца мальчика, заявив, что не хотела навредить мальчику, а лишь пыталась его успокоить.

– Этот случай стал для меня уроком. Я усвоила его. Обещаю, подобное больше не повторится. Я действительно сожалею. Я была не права. Я просто пыталась успокоить ребенка. Я не хотела навредить мальчику, - сказала подсудимая.

 

Как оказалось, 20-летняя девушка, выпускница медресе, устроилась работать педагогом в частный сад, где и применяла жестокие методы воспитания. Один из эпизодов попал на камеру видеонаблюдения: на кадрах видно, как она не даёт воспитаннику дышать и удерживает его за ноги, несмотря на сопротивление мальчика. Всё происходило на глазах сотрудников, однако никто не вмешался.

На судебном заседании подсудимая признала вину. Суд тоже признал её виновной в истязании малолетнего и назначил наказание — четыре года лишения свободы в колонии средней безопасности. Кроме того, в течение 10 лет ей запрещено работать с детьми.

«Это касается не только моего ребёнка. Это урок для всех воспитателей, которые поднимают руку на чужих детей. В детсады должны брать только дипломированных педагогов, которые проходят психологические тесты на стрессоустойчивость», - сказал отец мальчика Абылай Рахатов.

 

