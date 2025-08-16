Застрявшей в стиральной машине девочке понадобилась помощь спасателей

Қазақ тіліне аудару

Инцидент произошел накануне в городе Риддер Восточно-Казахстанской области, где две девочки 2014 года рождения остались одни дома. Во время игры одна из них застряла в барабане автоматической стиральной машины, а второй пришлось вызывать спасателей, передает Lada.kz со ссылкой на МЧС РК.

фото МЧС РК

Как сообщает МЧС РК, одна из одиннадцатилетних девочек не растерялась, а ее знание номера экстренной службы помогло в трудную минуту застрявшей в стиральной машине подружке. Девочка позвонила и вызвала спасателей, которые быстро пришли на помощь.

Спасатель аккуратно извлек ноги ребенка из стиральной машины и вызволил застрявшую пленницу бытовой техники. Девочка не пострадала, сообщают в МЧС РК.

В службе спасения призывают родителей учить с детьми номера экстренных служб, чтобы в сложной ситуации они не растерялись.